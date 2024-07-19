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Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения
Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения
49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T22:19
2024-07-19T22:19
2024-07-19T22:33
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По словам главы республики, актуальная информация с места передается в видеорежиме. "Руководство "Крымэнерго" в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены. Нахожусь на прямой связи со всеми службами, держу ситуацию на контроле", - написал Аксенов.Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила о том, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой.В четверг вечером был обесточен центр Ялты из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
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Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения
49000 жителей Алушты без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях - Аксенов
22:19 19.07.2024 (обновлено: 22:33 19.07.2024)