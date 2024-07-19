https://crimea.ria.ru/20240719/aksenov-rasskazal-o-prichine-otklyucheniya-alushty-ot-elektrosnabzheniya-1139000701.html

Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения

Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения

49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T22:19

2024-07-19T22:19

2024-07-19T22:33

алушта

сергей аксенов

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По словам главы республики, актуальная информация с места передается в видеорежиме. "Руководство "Крымэнерго" в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены. Нахожусь на прямой связи со всеми службами, держу ситуацию на контроле", - написал Аксенов.Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила о том, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой.В четверг вечером был обесточен центр Ялты из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

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