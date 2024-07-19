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Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения
Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения
49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T22:19
2024-07-19T22:33
алушта
сергей аксенов
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По словам главы республики, актуальная информация с места передается в видеорежиме. "Руководство "Крымэнерго" в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены. Нахожусь на прямой связи со всеми службами, держу ситуацию на контроле", - написал Аксенов.Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила о том, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой.В четверг вечером был обесточен центр Ялты из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
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алушта, сергей аксенов, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма
Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения

49000 жителей Алушты без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях - Аксенов

22:19 19.07.2024 (обновлено: 22:33 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжение Крыма
Ситуация с энергоснабжение Крыма - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. 49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей. На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС. Для помощи в ликвидации аварии выехали специалисты Симферопольского РЭС", - написал он.
По словам главы республики, актуальная информация с места передается в видеорежиме.
"Руководство "Крымэнерго" в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ. Ремонтные бригады сформированы, полностью технически обеспечены. Нахожусь на прямой связи со всеми службами, держу ситуацию на контроле", - написал Аксенов.
Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила о том, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой.
В четверг вечером был обесточен центр Ялты из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов.
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АлуштаСергей АксеновОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииКрымНовости Крыма
 
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