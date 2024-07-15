https://crimea.ria.ru/20240715/kak-ekonomit-elektrichestvo-v-zharu--sovety-inzhenera-1138740263.html
Как экономить электричество в жару – советы инженера
Как экономить электричество в жару – советы инженера - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Как экономить электричество в жару – советы инженера
Экономить электроэнергию в жару поможет разумное использование энергоприборов, установка многозонного счетчика и отражающие окна. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T07:36
2024-07-15T07:36
2024-07-15T07:36
юрий артамонов
радио "спутник в крыму"
электричество
электроэнергия
совет эксперта
мнения
бытовая техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856904_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_51a91f0c6f1b13895b2b496d8a867fc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Экономить электроэнергию в жару поможет разумное использование энергоприборов, установка многозонного счетчика и отражающие окна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, чтобы сократить разбор электроэнергии летом, желательно не только исключить одновременное использование нескольких электроприборов, но и минимизировать использование кондиционера – если закрыть все окна, квартира не будет быстро нагреваться. Кроме того, "охладить" квартиру поможет фольга на окнах или специальные стеклопакеты с отражающим эффектом."Самые энергозатратные приборы – электроплита, бойлер, утюг, стиральная машина, кофе-машина, микроволновка и кондиционер. Также много энергии "берет" фен, но это история эпизодическая", – перечисляет инженер.Не только разгрузить сети, но и найти экономическую выгоду можно, если установить многозонный счетчик, продолжает гость эфира. Поскольку цена электроэнергии в разное время суток различается – ночью она стоит дешевле – такой счетчик будет отделять ночной тариф от дневного. При этом, ночью можно включить, например, стиральную машину или водонагреватель.В Крыму фиксируют аварии на сетях из-за жары, из-за этого целые населенные пункты остаются без света. Масштабные отключения электричества также происходят из-за аномальной жары в Ростове-на-Дону.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пользоваться электроприборами и экономитьКакая техника в доме самая энергозатратнаяКак спасти бытовую технику от скачков напряжения - эксперт
https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-avarii-na-setyakh-iz-za-zhary-krymenergo-prosit-ekonomit-svet-1138798849.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138856904_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c00712083928e2c8b8aa38007708f657.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий артамонов, электричество, электроэнергия, совет эксперта, мнения, бытовая техника
Как экономить электричество в жару – советы инженера
Экономить электроэнергию в жару поможет многозонный счетчик – инженер
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым.
Экономить электроэнергию в жару поможет разумное использование энергоприборов, установка многозонного счетчика и отражающие окна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
"Не надо включать все вместе. Может оказаться так, что у вас одновременно включен, например, утюг, духовка и кофе-машина – с этим "сценарием" нужно бороться", – настаивает специалист.
По его словам, чтобы сократить разбор электроэнергии летом, желательно не только исключить одновременное использование нескольких электроприборов, но и минимизировать использование кондиционера – если закрыть все окна, квартира не будет быстро нагреваться. Кроме того, "охладить" квартиру поможет фольга на окнах или специальные стеклопакеты с отражающим эффектом.
"Самые энергозатратные приборы – электроплита, бойлер, утюг, стиральная машина, кофе-машина, микроволновка и кондиционер. Также много энергии "берет" фен, но это история эпизодическая", – перечисляет инженер.
Не только разгрузить сети, но и найти экономическую выгоду можно, если установить многозонный счетчик, продолжает гость эфира. Поскольку цена электроэнергии в разное время суток различается – ночью она стоит дешевле – такой счетчик будет отделять ночной тариф от дневного. При этом, ночью можно включить, например, стиральную машину или водонагреватель.
"В момент включения электроэнергии после ремонта происходит огромный скачок напряжения. Техника, которая включена в розетку, может "испытать шок" от такого перенапряжения и сгореть. В этой связи рекомендую устанавливать на входе в жилье реле напряжения, которое "выключит" нагрузку, если напряжение в сети небезопасно", – подытожил эксперт.
В Крыму фиксируют аварии на сетях
из-за жары, из-за этого целые населенные пункты остаются без света. Масштабные отключения электричества также происходят из-за аномальной жары в Ростове-на-Дону
.
Читайте также на РИА Новости Крым: