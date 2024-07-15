https://crimea.ria.ru/20240715/kak-ekonomit-elektrichestvo-v-zharu--sovety-inzhenera-1138740263.html

Как экономить электричество в жару – советы инженера

Как экономить электричество в жару – советы инженера - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Как экономить электричество в жару – советы инженера

Экономить электроэнергию в жару поможет разумное использование энергоприборов, установка многозонного счетчика и отражающие окна. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T07:36

2024-07-15T07:36

2024-07-15T07:36

юрий артамонов

радио "спутник в крыму"

электричество

электроэнергия

совет эксперта

мнения

бытовая техника

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Экономить электроэнергию в жару поможет разумное использование энергоприборов, установка многозонного счетчика и отражающие окна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, чтобы сократить разбор электроэнергии летом, желательно не только исключить одновременное использование нескольких электроприборов, но и минимизировать использование кондиционера – если закрыть все окна, квартира не будет быстро нагреваться. Кроме того, "охладить" квартиру поможет фольга на окнах или специальные стеклопакеты с отражающим эффектом."Самые энергозатратные приборы – электроплита, бойлер, утюг, стиральная машина, кофе-машина, микроволновка и кондиционер. Также много энергии "берет" фен, но это история эпизодическая", – перечисляет инженер.Не только разгрузить сети, но и найти экономическую выгоду можно, если установить многозонный счетчик, продолжает гость эфира. Поскольку цена электроэнергии в разное время суток различается – ночью она стоит дешевле – такой счетчик будет отделять ночной тариф от дневного. При этом, ночью можно включить, например, стиральную машину или водонагреватель.В Крыму фиксируют аварии на сетях из-за жары, из-за этого целые населенные пункты остаются без света. Масштабные отключения электричества также происходят из-за аномальной жары в Ростове-на-Дону.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пользоваться электроприборами и экономитьКакая техника в доме самая энергозатратнаяКак спасти бытовую технику от скачков напряжения - эксперт

https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-avarii-na-setyakh-iz-za-zhary-krymenergo-prosit-ekonomit-svet-1138798849.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий артамонов, электричество, электроэнергия, совет эксперта, мнения, бытовая техника