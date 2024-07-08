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Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
В Ростове-на-Дону введены графики временного отключения электричества. Это сделано, чтобы избежать перегруза системы и возможных аварий на сетях высокого... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T14:32
2024-07-08T14:32
2024-07-08T14:36
ростовская область
новости
электроэнергия
электричество
василий голубев
алексей логвиненко
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону введены графики временного отключения электричества. Это сделано, чтобы избежать перегруза системы и возможных аварий на сетях высокого напряжения. Об этом в Telegram-канале пишет мэр Ростова Алексей Логвиненко.Электричество отключено по распоряжению Ростовского регионального диспетчерского управления энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия, филиала ОАО "СО ЕЭС", уточнил он."Частично обесточены потребители во всех районах города. График обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов", – написал Логвиненко.Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, риски перегруза и отказа электрооборудования сохраняются по всему региону. Наиболее критическая ситуация сложилась в Таганроге и Неклиновском районе.Сложная ситуация в энергосистеме сложилась из-за жары, и в ближайшее время в регионе сохранятся критически высокие температуры, сообщил мэр Таганрога Андрей Фатеев. Энергетики и коммунальные службы города пытаются устранить проблему в кратчайшие сроки и стабилизировать напряжение.Накануне в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области возник масштабный пожар, по предварительным данным, вызванный замыканием электропроводки. Огнем было охвачено 10 жилых домов, пожар локализован на площади более пяти тысяч квадратных метров.В Крыму из-за аварий на энергосетях 8 июля отключение электричества произошло в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Евпатория и Бахчисарайский район.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляСвет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зимеАварийные отключения света в Крыму: где нет электричества
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ростовская область, новости, электроэнергия, электричество, василий голубев, алексей логвиненко, отключение электроэнергии
Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
Масштабные отключения света из-за аномальной жары введены в Ростове-на-Дону
14:32 08.07.2024 (обновлено: 14:36 08.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону введены графики временного отключения электричества. Это сделано, чтобы избежать перегруза системы и возможных аварий на сетях высокого напряжения. Об этом в Telegram-канале пишет мэр Ростова Алексей Логвиненко.
"У наших коллег в Таганроге из-за перегруза произошла авария в электрических сетях высокого напряжения. Чтобы не допустить этого в Ростове, с 13:00 введен график временного отключения электроэнергии", – написал он.
Электричество отключено по распоряжению Ростовского регионального диспетчерского управления энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия, филиала ОАО "СО ЕЭС", уточнил он.
"Частично обесточены потребители во всех районах города. График обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов", – написал Логвиненко.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, риски перегруза и отказа электрооборудования сохраняются по всему региону. Наиболее критическая ситуация сложилась в Таганроге и Неклиновском районе.
"Самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки все-таки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи. Ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить сегодня к исходу суток", – написал он в Telegram-канале.
Сложная ситуация в энергосистеме сложилась из-за жары, и в ближайшее время в регионе сохранятся критически высокие температуры, сообщил мэр Таганрога Андрей Фатеев. Энергетики и коммунальные службы города пытаются устранить проблему в кратчайшие сроки и стабилизировать напряжение.
Накануне в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области возник масштабный пожар
, по предварительным данным, вызванный замыканием электропроводки. Огнем было охвачено 10 жилых домов, пожар локализован на площади более пяти тысяч квадратных метров.
В Крыму из-за аварий на энергосетях 8 июля отключение электричества произошло
в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Евпатория и Бахчисарайский район.
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