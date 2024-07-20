https://crimea.ria.ru/20240720/v-alushte-oteli-i-kafe-prosyat-ekonomit-elektrichestvo-v-pik-nagruzok-1139008187.html

В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок

В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок - РИА Новости Крым, 20.07.2024

В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок

Власти Алушты призывают жителей и гостей города экономить электроэнергию и не включать лишние электроприборы с 11:00 до 16:00. С такой просьбой в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T12:26

2024-07-20T12:26

2024-07-20T12:26

крым

алушта

галина огнева

общество

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

электросети

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Власти Алушты призывают жителей и гостей города экономить электроэнергию и не включать лишние электроприборы с 11:00 до 16:00. С такой просьбой в своем Telegram-канале к алуштинцам обратилась глава администрации города Галина Огнева.Она отметила, что после серьезной аварии на высоковольтных линиях, которая произошла накануне, в городе к 4 утра восстановили подачу света во все дома. Для того, чтобы ситуация не повторялась, всем жителям и работникам сферы курортов и общепита необходимо сократить нагрузку на сети в пиковые часы потребления.Огнева отметила, что в Алуште этим летом почти на 100% заполнены отели и санаторно-курортные комплексы, в городе очень много туристов. И такие ограничительные меры позволят избежать веерных отключений света, подчеркнула она.19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.По словам главы ялтинской администрации Янины Павленко, по состоянию на утро 20 июля в городе остаются точечные проблемы с подключением к электроэнергии. Большинство абонентов уже запитаны, проинформировала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварию на электроподстанции в Алуште устранилиКогда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ АксеноваНазначен новый гендиректор "Крымэнерго"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, общество, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма