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В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
Власти Алушты призывают жителей и гостей города экономить электроэнергию и не включать лишние электроприборы с 11:00 до 16:00. С такой просьбой в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T12:26
2024-07-20T12:26
крым
алушта
галина огнева
общество
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Власти Алушты призывают жителей и гостей города экономить электроэнергию и не включать лишние электроприборы с 11:00 до 16:00. С такой просьбой в своем Telegram-канале к алуштинцам обратилась глава администрации города Галина Огнева.Она отметила, что после серьезной аварии на высоковольтных линиях, которая произошла накануне, в городе к 4 утра восстановили подачу света во все дома. Для того, чтобы ситуация не повторялась, всем жителям и работникам сферы курортов и общепита необходимо сократить нагрузку на сети в пиковые часы потребления.Огнева отметила, что в Алуште этим летом почти на 100% заполнены отели и санаторно-курортные комплексы, в городе очень много туристов. И такие ограничительные меры позволят избежать веерных отключений света, подчеркнула она.19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.По словам главы ялтинской администрации Янины Павленко, по состоянию на утро 20 июля в городе остаются точечные проблемы с подключением к электроэнергии. Большинство абонентов уже запитаны, проинформировала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварию на электроподстанции в Алуште устранилиКогда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ АксеноваНазначен новый гендиректор "Крымэнерго"
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крым, алушта, галина огнева, общество, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма
В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок

Власти Алушты просят жителей и отели экономить потребление электроэнергии в пиковые часы

12:26 20.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Власти Алушты призывают жителей и гостей города экономить электроэнергию и не включать лишние электроприборы с 11:00 до 16:00. С такой просьбой в своем Telegram-канале к алуштинцам обратилась глава администрации города Галина Огнева.
Она отметила, что после серьезной аварии на высоковольтных линиях, которая произошла накануне, в городе к 4 утра восстановили подачу света во все дома. Для того, чтобы ситуация не повторялась, всем жителям и работникам сферы курортов и общепита необходимо сократить нагрузку на сети в пиковые часы потребления.

"Просим всех жителей домов, руководителей санаторно-курортных комплексов, владельцев кафе, ресторанов, небольших баров не включать одновременно все электрическое оборудование с 11 часов утра до 16:00. Это самый пик разбора электроэнергии", - сказала она в видеообращении.

Огнева отметила, что в Алуште этим летом почти на 100% заполнены отели и санаторно-курортные комплексы, в городе очень много туристов. И такие ограничительные меры позволят избежать веерных отключений света, подчеркнула она.
19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.
По словам главы ялтинской администрации Янины Павленко, по состоянию на утро 20 июля в городе остаются точечные проблемы с подключением к электроэнергии. Большинство абонентов уже запитаны, проинформировала она.
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КрымАлуштаГалина ОгневаОбществоЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиНовости Крыма
 
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