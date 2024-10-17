https://crimea.ria.ru/20241017/kogda-podlinniki-kartin-korovina-privezut-v-muzey-khudozhnika-v-krymu-1141154215.html
Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму
Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму
Планы по доставке картин известного русского художника рубежа XIX–XX веков Константина Коровина из коллекций государственных музеев на временную выставку в... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T22:39
2024-10-17T22:39
2024-10-17T22:39
константин коровин
гурзуф
сергей жигунов
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искусство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Планы по доставке картин известного русского художника рубежа XIX–XX веков Константина Коровина из коллекций государственных музеев на временную выставку в созданный музей его памяти в Гурзуфе в настоящее время трудноосуществимы. Причина тому – сложная логистика и дороговизна страховки произведений искусства, рассказал РИА Новости Крым актер и режиссер, организатор музея Константина Коровина в Гурзуфе Сергей Жигунов."Опять же логистика, расходы на страховку... наверное это возможно", – сказал Жигунов, говоря о возможности доставки в Крым картин Коровина из столичных музеев на выставку.Он добавил, что, несмотря на все сложности, предварительно обговаривал этот вопрос с руководством департамента культуры правительства Москвы.Также сложная логистика стала причиной того, что музей Коровина со дня его открытия практически не посещали соратники Сергея Жигунова по цеху."Тут опять же с логистикой вопросы. Мне сказали, что здесь был Андрей Соколов. Я из своих никого своими глазами не видел. Но видел, когда сюда приезжали какие-то государственные деятели", - сказал он.В то же время, по оценкам организатора нового для Крыма мемориального музея, за время открытия в марте 2024 года учреждение культуры уже посетили более 10 тысяч туристов и гостей.Вилла "Саламбо" Коровина в Гурзуфе была построена в 1911 году и является одним из наиболее известных исторических и культурных памятников в Крыму. Это место на рубеже XIX–XX веков посещали Шаляпин, Рахманинов, Суриков, Репин, Куприн, Мамин-Сибиряк, Горький и многие другие. Именно в этом месте Коровин написал большинство своих известных картин, начал активно осваивать жанр натюрморта.Открытый после реставрации дома в марте 2024 года усилиями семьи Жигуновых музейный комплекс становится востребованным для туристов, а также искусствоведов и историков. В нем размещено несколько выставок. Из подлинников работ художника в музее пока находятся только эскизы костюмов, которые он создавал для балетов и опер императорских театров. В расположенном рядом бывшем доходном доме Константина Коровина отремонтированы 15 номеров. Их привели в порядок для размещения российских современных художников. В рамках арт-резиденции они проводят пленэры на территории музея.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи ЖигуновыхКостюм шута и жены хана: какие работы Коровина будут в его крымском музееМузей региональной истории построят в Крыму
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константин коровин, гурзуф, сергей жигунов, новости крыма, крым, культура, искусство
Когда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму
Привезти картины Коровина на выставку в новый музей в Крыму пока сложно - Жигунов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым.
Планы по доставке картин известного русского художника рубежа XIX–XX веков Константина Коровина из коллекций государственных музеев на временную выставку в созданный музей его памяти в Гурзуфе в настоящее время трудноосуществимы. Причина тому – сложная логистика и дороговизна страховки произведений искусства, рассказал РИА Новости Крым актер и режиссер, организатор музея Константина Коровина
в Гурзуфе Сергей Жигунов.
"Опять же логистика, расходы на страховку... наверное это возможно", – сказал Жигунов, говоря о возможности доставки в Крым картин Коровина из столичных музеев на выставку.
Он добавил, что, несмотря на все сложности, предварительно обговаривал этот вопрос с руководством департамента культуры правительства Москвы.
Также сложная логистика стала причиной того, что музей Коровина со дня его открытия практически не посещали соратники Сергея Жигунова по цеху.
"Тут опять же с логистикой вопросы. Мне сказали, что здесь был Андрей Соколов. Я из своих никого своими глазами не видел. Но видел, когда сюда приезжали какие-то государственные деятели", - сказал он.
В то же время, по оценкам организатора нового для Крыма мемориального музея, за время открытия в марте 2024 года учреждение культуры уже посетили более 10 тысяч туристов и гостей.
Вилла "Саламбо" Коровина в Гурзуфе была построена в 1911 году и является одним из наиболее известных исторических и культурных памятников в Крыму. Это место на рубеже XIX–XX веков посещали Шаляпин, Рахманинов, Суриков, Репин, Куприн, Мамин-Сибиряк, Горький и многие другие. Именно в этом месте Коровин написал большинство своих известных картин, начал активно осваивать жанр натюрморта.
Открытый после реставрации дома в марте 2024 года усилиями семьи Жигуновых музейный комплекс становится востребованным для туристов, а также искусствоведов и историков. В нем размещено несколько выставок. Из подлинников работ художника в музее пока находятся только эскизы костюмов, которые он создавал для балетов и опер императорских театров. В расположенном рядом бывшем доходном доме Константина Коровина отремонтированы 15 номеров. Их привели в порядок для размещения российских современных художников. В рамках арт-резиденции они проводят пленэры на территории музея.
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