https://crimea.ria.ru/20240719/kogda-v-yalte-poyavitsya-svet-posle-avarii-na-podstantsii--otvet-aksenova-1138994054.html

Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова

Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова

Полностью восстановить подачу электроэнергии в Ялте после аварии на подстанции планируют к вечеру пятницы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T14:54

2024-07-19T14:54

2024-07-19T14:56

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сергей аксенов

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Полностью восстановить подачу электроэнергии в Ялте после аварии на подстанции планируют к вечеру пятницы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Центр Ялты был обесточен в четверг вечером из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов. По данным Аксенова, авария произошла из-за увеличения нагрузки на электрические сети – из строя вышли порядка 40 трансформаторных подстанций, были повреждены и подземные коммуникации.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе обесточены 20 трансформаторов.В пятницу новым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" был назначен Максим Шклярский.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

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