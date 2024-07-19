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Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова
Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова
Полностью восстановить подачу электроэнергии в Ялте после аварии на подстанции планируют к вечеру пятницы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T14:54
2024-07-19T14:56
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сергей аксенов
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Полностью восстановить подачу электроэнергии в Ялте после аварии на подстанции планируют к вечеру пятницы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Центр Ялты был обесточен в четверг вечером из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов. По данным Аксенова, авария произошла из-за увеличения нагрузки на электрические сети – из строя вышли порядка 40 трансформаторных подстанций, были повреждены и подземные коммуникации.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе обесточены 20 трансформаторов.В пятницу новым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" был назначен Максим Шклярский.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
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Когда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ Аксенова

Подачу электроэнергии в Ялте после аварии планируют возобновить к вечеру 19 июля – Аксенов

14:54 19.07.2024 (обновлено: 14:56 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Полностью восстановить подачу электроэнергии в Ялте после аварии на подстанции планируют к вечеру пятницы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Центр Ялты был обесточен в четверг вечером из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов.
По данным Аксенова, авария произошла из-за увеличения нагрузки на электрические сети – из строя вышли порядка 40 трансформаторных подстанций, были повреждены и подземные коммуникации.

"По информации "Крымэнерго", уже удалось восстановить электроснабжение на 24 трансформаторных подстанциях. Для ликвидации аварийной ситуации увеличено количество ремонтных бригад, полностью подачу электроэнергии в Ялте планируется обеспечить к сегодняшнему вечеру", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе обесточены 20 трансформаторов.
В пятницу новым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" был назначен Максим Шклярский.
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