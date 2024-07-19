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Назначен новый гендиректор "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
Назначен новый гендиректор "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
Новым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" назначен Максим Шклярский, ранее занимавший должность директора по... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T14:18
2024-07-19T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Новым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" назначен Максим Шклярский, ранее занимавший должность директора по реализации услуг и передаче электроэнергии в данном предприятии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики поблагодарил бывшего руководителя "Крымэнерго" Вячеслава Гайдука за то, что он "в критической ситуации принял на себя управление предприятием, не побоялся трудностей, принимал правильные и результативные решения". По словам Аксенова, Гайдук продолжит работать в должности заместителя гендиректора "Крымэнерго".Руководитель региона также отметил, что перед новым руководством предприятия стоит задача выстроить устойчивую обратную связь с потребителями, отладить работу горячих линий. По его словам, "отвечать на обращения граждан должны руководители, а не специалисты колл-центра". При этом все цепочки передачи информации должны быть исключены.Кроме того, Аксенов поставил задачу до конца дня 19 июля актуализировать информацию о веерных отключениях электричества в республике и организовать соблюдение графиков.Вячеслав Гайдук руководил "Крымэнерго" с ноября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен новый министр ЖКХНазначен новый руководитель "Воды Крыма"Парламент Крыма утвердил нового министра курортов республики
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крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"

Аксенов согласовал Максима Шклярского на должность гендиректора "Крымэнерго"

14:18 19.07.2024 (обновлено: 14:31 19.07.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов согласовал Максима Шклярского на должность гендиректора "Крымэнерго"
Аксенов согласовал Максима Шклярского на должность гендиректора Крымэнерго
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Новым генеральным директором государственного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" назначен Максим Шклярский, ранее занимавший должность директора по реализации услуг и передаче электроэнергии в данном предприятии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На должность генерального директора ГУП РК "Крымэнерго" согласован Максим Ярославович Шклярский, с понедельника он приступит к работе в качестве руководителя предприятия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики поблагодарил бывшего руководителя "Крымэнерго" Вячеслава Гайдука за то, что он "в критической ситуации принял на себя управление предприятием, не побоялся трудностей, принимал правильные и результативные решения". По словам Аксенова, Гайдук продолжит работать в должности заместителя гендиректора "Крымэнерго".
Руководитель региона также отметил, что перед новым руководством предприятия стоит задача выстроить устойчивую обратную связь с потребителями, отладить работу горячих линий. По его словам, "отвечать на обращения граждан должны руководители, а не специалисты колл-центра". При этом все цепочки передачи информации должны быть исключены.
Кроме того, Аксенов поставил задачу до конца дня 19 июля актуализировать информацию о веерных отключениях электричества в республике и организовать соблюдение графиков.
Вячеслав Гайдук руководил "Крымэнерго" с ноября 2023 года.
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