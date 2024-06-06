https://crimea.ria.ru/20240606/naznachen-novyy-rukovoditel-vody-kryma-1137898695.html
Назначен новый руководитель "Воды Крыма"
Назначен новый руководитель "Воды Крыма" - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Назначен новый руководитель "Воды Крыма"
Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма". Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T10:20
2024-06-06T10:20
2024-06-06T10:29
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юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма". Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Председатель Совмина назвал нового руководителя грамотным специалистом с большим опытом работы в отрасли.Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Сергей Донец отправлен в отставку.Кузнецов Андрей Анатольевич родился 27 января 1971 года. В 2004 году окончил Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятий".С 1997 по 2009 годы работал мастером теплотехником, инженером, главным инженером, директором предприятий ЖКХ в Евпатории.С 2009 по 2015 годы занимал должность начальника управления городского хозяйства города Евпатория.С 29 июля 2015 года – директор Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма"Женат, воспитывает двоих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава "Крымтеплокоммунэнерго" уходит в отставкуАксенов уволил министра здравоохранения Крыма СкорупскогоАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"
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крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, вода крыма, юрий гоцанюк, новости крыма, жкх
Назначен новый руководитель "Воды Крыма"
Новым руководителем предприятия "Вода Крыма" назначен Андрей Кузнецов
10:20 06.06.2024 (обновлено: 10:29 06.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма". Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Новым руководителем ГУП РК "Вода Крыма" будет назначен Кузнецов Андрей Анатольевич, ранее занимавший должность директора евпаторийского филиала предприятия", - написал он вTelegram-канале.
Председатель Совмина назвал нового руководителя грамотным специалистом с большим опытом работы в отрасли.
Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Сергей Донец отправлен в отставку
.
Кузнецов Андрей Анатольевич родился 27 января 1971 года. В 2004 году окончил Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятий".
С 1997 по 2009 годы работал мастером теплотехником, инженером, главным инженером, директором предприятий ЖКХ в Евпатории.
С 2009 по 2015 годы занимал должность начальника управления городского хозяйства города Евпатория.
С 29 июля 2015 года – директор Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма"
Женат, воспитывает двоих детей.
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