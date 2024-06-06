https://crimea.ria.ru/20240606/naznachen-novyy-rukovoditel-vody-kryma-1137898695.html

Назначен новый руководитель "Воды Крыма"

Назначен новый руководитель "Воды Крыма" - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Назначен новый руководитель "Воды Крыма"

Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма". Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T10:20

2024-06-06T10:20

2024-06-06T10:29

крым

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

вода крыма

юрий гоцанюк

новости крыма

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137898821_0:61:450:314_1920x0_80_0_0_6a411a0d051184d47ddea5ad81d16a1d.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма". Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Председатель Совмина назвал нового руководителя грамотным специалистом с большим опытом работы в отрасли.Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Сергей Донец отправлен в отставку.Кузнецов Андрей Анатольевич родился 27 января 1971 года. В 2004 году окончил Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятий".С 1997 по 2009 годы работал мастером теплотехником, инженером, главным инженером, директором предприятий ЖКХ в Евпатории.С 2009 по 2015 годы занимал должность начальника управления городского хозяйства города Евпатория.С 29 июля 2015 года – директор Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма"Женат, воспитывает двоих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава "Крымтеплокоммунэнерго" уходит в отставкуАксенов уволил министра здравоохранения Крыма СкорупскогоАксенов уволит начальника евпаторийского отделения "Крымавтодора"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, вода крыма, юрий гоцанюк, новости крыма, жкх