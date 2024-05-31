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Парламент Крыма утвердил нового министра курортов республики
Парламент Крыма утвердил нового министра курортов республики - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Парламент Крыма утвердил нового министра курортов республики
Парламент согласовал Сергея Ганзия на должность министра курортов и туризма Республики Крым, сообщает пресс-служба Госсовета РК. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:14
2024-05-31T10:14
2024-05-31T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Парламент согласовал Сергея Ганзия на должность министра курортов и туризма Республики Крым, сообщает пресс-служба Госсовета РК.Заочное голосование прошло в пятницу путем опроса депутатов, итоги которого подвели на заседании счетной комиссии.Представленную главой республики Сергеем Аксеновым кандидатуру поддержал 71 парламентарий, трое не голосовали.Также 71 голосом депутатов (не голосовало - 3) согласовано освобождение Вадима Волченко от должности министра курортов и туризма Крыма.Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.В последнее время занимал должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым.Накануне Сергей Аксенов сообщил, что министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
https://crimea.ria.ru/20240530/ministr-zhkkh-kryma-otpravlen-v-otstavku-1137710778.html
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РИА Новости Крым
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государственный совет рк (госсовет), минкурортов крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма
Парламент Крыма утвердил нового министра курортов республики
Парламент Крыма согласовал Сергея Ганзия на должность министра курортов республики
10:14 31.05.2024 (обновлено: 10:17 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Парламент согласовал Сергея Ганзия на должность министра курортов и туризма Республики Крым, сообщает пресс-служба Госсовета РК.
Заочное голосование прошло в пятницу путем опроса депутатов, итоги которого подвели на заседании счетной комиссии.
Представленную главой республики Сергеем Аксеновым кандидатуру поддержал 71 парламентарий, трое не голосовали.
Также 71 голосом депутатов (не голосовало - 3) согласовано освобождение Вадима Волченко от должности министра курортов и туризма Крыма.
Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.
В последнее время занимал должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым.
Накануне Сергей Аксенов сообщил, что министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении
по собственному желанию.