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Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку
Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T09:55
2024-05-30T10:01
сергей аксенов
вадим волченко
минкурортов крыма
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новости крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам главы республики, новым министром станет Сергей Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым. "Ротация кадров продолжается, ее цель – повышение эффективности управления", - добавил Аксенов.Волченко возглавлял минкурортов Крыма с 18 июля 2017 года.Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.Ранее в четверг стало известно о том, что ушел в отставку министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.
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РИА Новости Крым
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Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку

09:55 30.05.2024 (обновлено: 10:01 30.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМинистр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко
Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.
По словам главы республики, новым министром станет Сергей Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым.
"Ротация кадров продолжается, ее цель – повышение эффективности управления", - добавил Аксенов.
Волченко возглавлял минкурортов Крыма с 18 июля 2017 года.
Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.
Ранее в четверг стало известно о том, что ушел в отставку министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.
 
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