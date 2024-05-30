https://crimea.ria.ru/20240530/ministr-kurortov-i-turizma-kryma-ushel-v-otstavku-1137711727.html

Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку

Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T09:55

2024-05-30T09:55

2024-05-30T10:01

сергей аксенов

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кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По словам главы республики, новым министром станет Сергей Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым. "Ротация кадров продолжается, ее цель – повышение эффективности управления", - добавил Аксенов.Волченко возглавлял минкурортов Крыма с 18 июля 2017 года.Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.Ранее в четверг стало известно о том, что ушел в отставку министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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