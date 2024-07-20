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Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте

Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте

Работы по восстановлению подачи электричества в дома жителей и гостей Большой Ялты продолжаются. Большинство абонентов к субботе уже запитаны, рассказала глава... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T11:25

2024-07-20T11:25

2024-07-20T11:25

крым

ялта

янина павленко

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отключение электроэнергии в крыму

электросети

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению подачи электричества в дома жителей и гостей Большой Ялты продолжаются. Большинство абонентов к субботе уже запитаны, рассказала глава городской администрации Янина Павленко.Центр Ялты был обесточен в четверг вечером из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов. До 40 трансформаторных подстанций вышли из строя, часть из них удалось восстановить, энергетики ремонтировали подземные кабели, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Работы по подключению к электросетям начали вечером в пятницу. Они проходят поэтапно, чтобы не допустить лишней нагрузки сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварию на электроподстанции в Алуште устранилиКогда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ АксеноваНазначен новый гендиректор "Крымэнерго"

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