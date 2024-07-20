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Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте
Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте
Работы по восстановлению подачи электричества в дома жителей и гостей Большой Ялты продолжаются. Большинство абонентов к субботе уже запитаны, рассказала глава... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T11:25
2024-07-20T11:25
2024-07-20T11:25
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янина павленко
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
электростанция
общество
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению подачи электричества в дома жителей и гостей Большой Ялты продолжаются. Большинство абонентов к субботе уже запитаны, рассказала глава городской администрации Янина Павленко.Центр Ялты был обесточен в четверг вечером из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов. До 40 трансформаторных подстанций вышли из строя, часть из них удалось восстановить, энергетики ремонтировали подземные кабели, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Работы по подключению к электросетям начали вечером в пятницу. Они проходят поэтапно, чтобы не допустить лишней нагрузки сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварию на электроподстанции в Алуште устранилиКогда в Ялте появится свет после аварии на подстанции – ответ АксеноваНазначен новый гендиректор "Крымэнерго"
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Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте
Ситуация с энергоснабжением Большой Ялты после аварии на подстанции контролируема – власти