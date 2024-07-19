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Центр Ялты начали подключать к электроснабжению - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Центр Ялты начали подключать к электроснабжению
Центр Ялты начали подключать к электроснабжению - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Центр Ялты начали подключать к электроснабжению
Центр Ялты начали подключать к электроснабжению. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T20:10
2024-07-19T21:14
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янина павленко
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Центр Ялты начали подключать к электроснабжению. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.И попросила еще раз по возможности экономить электроэнергию до стабилизации ситуации - не включать все приборы одновременно. "Благодарю всех, кто принимает участие в ликвидации последствий аварии. Процесс непростой и очень трудоемкий", - подчеркнула она.Авария на подстанции вечером в четверг привела к обесточиванию центра Ялты, сообщила администрация города. До 40 трансформаторных подстанций вышли из строя в сети Ялты, часть из них удалось восстановить, энергетики ремонтировали подземные кабели, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
https://crimea.ria.ru/20240718/tsentr-yalty-vo-tme---povrezhden-vysokovoltnyy-kabel-1138982104.html
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Центр Ялты начали подключать к электроснабжению

Центр Ялты начали подключать к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях - мэр

20:10 19.07.2024 (обновлено: 21:14 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Центр Ялты начали подключать к электроснабжению. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки", - написала она в своем ТГ-канале.
И попросила еще раз по возможности экономить электроэнергию до стабилизации ситуации - не включать все приборы одновременно.
"Благодарю всех, кто принимает участие в ликвидации последствий аварии. Процесс непростой и очень трудоемкий", - подчеркнула она.
Авария на подстанции вечером в четверг привела к обесточиванию центра Ялты, сообщила администрация города. До 40 трансформаторных подстанций вышли из строя в сети Ялты, часть из них удалось восстановить, энергетики ремонтировали подземные кабели, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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