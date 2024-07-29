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В Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на месте - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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В Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на месте
В Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на месте - РИА Новости Крым, 29.07.2024
В Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на месте
На территории евпаторийского полигона ТБО продолжают тушить пожар, где на третьи сутки после возгорания сохраняется большая площадь задымления. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T11:24
2024-07-29T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. На территории евпаторийского полигона ТБО продолжают тушить пожар, где на третьи сутки после возгорания сохраняется большая площадь задымления. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Пожар на полигоне ТБО вспыхнул в ночь на субботу. В воскресенье с огнем в сложнейших условиях продолжали бороться сотрудники МЧС и "Экограда", технику для ликвидации пожара предоставили две строительные фирмы. Прокуратура Крыма организовала проверку.По его словам, сейчас борьбу с задымлением продолжают два пожарных расчета. В работах задействованы пять самосвалов, две водовозки, три погрузчика и три бульдозера.17 июля, на полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории также случился пожар. Тогда его удалось ликвидировать на следующие сутки. Как сообщал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул, в количество пожаров в Крыму увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаРазвожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снята
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евпатория, пожар, александр юрьев, новости крыма, крым, мусор, пожароопасный сезон в крыму
В Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на месте

В Евпатории на территории ТБО сохраняется большая площадь задымления - местные власти

11:24 29.07.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваПожар на полигоне ТБО в Евпатории
Пожар на полигоне ТБО в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. На территории евпаторийского полигона ТБО продолжают тушить пожар, где на третьи сутки после возгорания сохраняется большая площадь задымления. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Пожар на полигоне ТБО вспыхнул в ночь на субботу. В воскресенье с огнем в сложнейших условиях продолжали бороться сотрудники МЧС и "Экограда", технику для ликвидации пожара предоставили две строительные фирмы. Прокуратура Крыма организовала проверку.
"К этому времени открытого огня нет, но площадь задымления очень большая. Поэтому его сейчас рекультивируют, засыпают землей, ведется проливка территорий", - рассказал Юрьев.
По его словам, сейчас борьбу с задымлением продолжают два пожарных расчета. В работах задействованы пять самосвалов, две водовозки, три погрузчика и три бульдозера.
17 июля, на полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории также случился пожар. Тогда его удалось ликвидировать на следующие сутки. Как сообщал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул, в количество пожаров в Крыму увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЕвпаторияПожарАлександр ЮрьевНовости КрымаКрымМусорПожароопасный сезон в Крыму
 
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