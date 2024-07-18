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В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны
В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны
В Крыму в связи с высокой пожароопасностью закрыты все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T20:11
2024-07-18T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожароопасностью закрыты все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".В список доступных объектов, расположенных вдоль общедоступного автотранспортного маршрута "К зубцам Ай-Петри", войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри", туристическая стоянка "У кордона Ай-Петри" (разрешено размещение с палатками, но без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны).Ограничения вводятся на неопределенный период, пока класс пожарной опасности не будет понижен. В "Заповедном Крыму" напоминают, что сейчас на полуострове действует самый высокий – пятый класс пожарной опасности.Гражданам, которые уже получили разрешение на посещение туристических маршрутов и заплатили за это деньги, следует обратиться в отдел познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" по номеру: +7 978 337 95 30.До сих пор в трех заповедниках Крыма были открыты однодневные и многодневные маршруты – самостоятельные и с экскурсоводами. Часть туристических маршрутов и троп 17 июня закрыли в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Запрет на посещение лесов в Крыму продлен на неограниченный период.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиНа Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму
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ай-петри, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, новости крыма, опук, мыс казантип, туризм в крыму
В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны

В заповедниках Крыма закрыли почти все эколого-просветительские маршруты

20:11 18.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукГора Ай-Петри
Гора Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожароопасностью закрыты все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".

"В связи с действием особого противопожарного режима закрываются все пешеходные эколого-просветительские маршруты. Исключение составит эколого-просветительский маршрут "К зубцам Ай-Петри", – говорится в сообщении.

В список доступных объектов, расположенных вдоль общедоступного автотранспортного маршрута "К зубцам Ай-Петри", войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри", туристическая стоянка "У кордона Ай-Петри" (разрешено размещение с палатками, но без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны).

"Посещение заповедников "Опукский" и "Казантипский" будет доступно только в составе организованных экскурсионных групп. Зоны отдыха, обустроенные пикниковые зоны: ЭПО "Черешневый Сад" и "Озеро у кордона" закрываются полностью" – уточнили в пресс-службе.

Ограничения вводятся на неопределенный период, пока класс пожарной опасности не будет понижен. В "Заповедном Крыму" напоминают, что сейчас на полуострове действует самый высокий – пятый класс пожарной опасности.
Гражданам, которые уже получили разрешение на посещение туристических маршрутов и заплатили за это деньги, следует обратиться в отдел познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" по номеру: +7 978 337 95 30.
До сих пор в трех заповедниках Крыма были открыты однодневные и многодневные маршруты – самостоятельные и с экскурсоводами. Часть туристических маршрутов и троп 17 июня закрыли в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Запрет на посещение лесов в Крыму продлен на неограниченный период.
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