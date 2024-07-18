https://crimea.ria.ru/20240718/v-zapovednikakh-kryma-zakryli-vse-marshruty--kakie-obekty-esche-dostupny-1138980513.html

В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны

В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны

В Крыму в связи с высокой пожароопасностью закрыты все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T20:11

2024-07-18T20:11

2024-07-18T19:55

ай-петри

фгбу "заповедный крым"

заповедники крыма

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожароопасностью закрыты все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".В список доступных объектов, расположенных вдоль общедоступного автотранспортного маршрута "К зубцам Ай-Петри", войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри", туристическая стоянка "У кордона Ай-Петри" (разрешено размещение с палатками, но без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны).Ограничения вводятся на неопределенный период, пока класс пожарной опасности не будет понижен. В "Заповедном Крыму" напоминают, что сейчас на полуострове действует самый высокий – пятый класс пожарной опасности.Гражданам, которые уже получили разрешение на посещение туристических маршрутов и заплатили за это деньги, следует обратиться в отдел познавательного туризма ФГБУ "Заповедный Крым" по номеру: +7 978 337 95 30.До сих пор в трех заповедниках Крыма были открыты однодневные и многодневные маршруты – самостоятельные и с экскурсоводами. Часть туристических маршрутов и троп 17 июня закрыли в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Запрет на посещение лесов в Крыму продлен на неограниченный период.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиНа Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму

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заповедники крыма

мыс казантип

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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