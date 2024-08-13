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Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причина - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причина
Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причина - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причина
Лесной пожар на территории Ялтинского заповедника ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T19:31
2024-08-13T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Лесной пожар на территории Ялтинского заповедника ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Лесная подстилка в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась утром во вторник. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду.С огнем боролись сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника и МЧС России - всего 34 человека, 12 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и четыре единицы техники.По данным "Заповедного Крыма", предварительной причиной пожара стал человеческий фактор.В организации призвали туристов во время походов не использовать открытый огонь, не пользоваться печками или горелками.Еще один пожар во вторник вспыхнул в районе Алушты. На трассе в сторону Ялты загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 0,46 га. Угрозы распространения и перехода огня на населенные пункты нет, как и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаОграничение на посещение лесов Крыма продлено до конца летаНастоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причина

В Ялте ликвидировали пожар в заповеднике – МЧС

19:31 13.08.2024
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в Ялтинском заповеднике
Пожар в Ялтинском заповеднике
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Лесной пожар на территории Ялтинского заповедника ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Лесная подстилка в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась утром во вторник. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду.
"В 19:00 пожар ликвидирован", - сказано в сообщении.
С огнем боролись сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника и МЧС России - всего 34 человека, 12 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и четыре единицы техники.
По данным "Заповедного Крыма", предварительной причиной пожара стал человеческий фактор.
"Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем", - сказано в сообщении.
В организации призвали туристов во время походов не использовать открытый огонь, не пользоваться печками или горелками.
Еще один пожар во вторник вспыхнул в районе Алушты. На трассе в сторону Ялты загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 0,46 га. Угрозы распространения и перехода огня на населенные пункты нет, как и пострадавших.
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