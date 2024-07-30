https://crimea.ria.ru/20240730/nastoyaschiy-boy-za-urozhay-v-novykh-regionakh-ukrainskie-drony-vyzhigayut-polya-1139242672.html

Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля

Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля

В Запорожской области во время уборки зерновых украинскими дронами было сожжено более полутора тысяч гектаров посевных площадей. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T19:42

2024-07-30T19:42

2024-07-30T19:42

запорожская область

урожай

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

новые регионы россии

сельское хозяйство

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области во время уборки зерновых украинскими дронами было сожжено более полутора тысяч гектаров посевных площадей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов.Украинские боевики с помощью беспилотников охотились также за сельскохозяйственной техникой, которая работала в поле. Были случаи, когда после поджога полей дроны ВСУ добивали машины МЧС."Был серьезный прилет, когда у нас пострадало единовременно порядка 19 единиц сельскохозяйственной техники и грузовых машин. Помимо того, были подрывы на местах техники, которая выходила в поле, взрывались комбайны и грузовые машины", - рассказывает Подшивалов.В Херсонской области посевы также местами пострадали от поджогов, рассказал министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев."Очень часто получается, что возникают пожары после того, как и дронами атакуют, и прилеты по лесополосам. Ну и, само собой, это может перекидываться и на поля, засеянные культурами", - сказал он.Несмотря на трудности, в Запорожской области аграрии собрали почти 1700 тонн зернобобовых культур, в Херсонской области – свыше 1305 тонн, при том, что там из-за засухи вводился режим ЧС регионального характера.В Крыму, по данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, в этом году намолотили 1,5 млн тонн зернобобовых. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожая

запорожская область

новые регионы россии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, урожай, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новые регионы россии, сельское хозяйство, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область