https://crimea.ria.ru/20240730/nastoyaschiy-boy-za-urozhay-v-novykh-regionakh-ukrainskie-drony-vyzhigayut-polya-1139242672.html
Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
В Запорожской области во время уборки зерновых украинскими дронами было сожжено более полутора тысяч гектаров посевных площадей. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T19:42
2024-07-30T19:42
2024-07-30T19:42
запорожская область
урожай
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
новые регионы россии
сельское хозяйство
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831266_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_34fc950cfdb1bb046f2f74e0600640e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области во время уборки зерновых украинскими дронами было сожжено более полутора тысяч гектаров посевных площадей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов.Украинские боевики с помощью беспилотников охотились также за сельскохозяйственной техникой, которая работала в поле. Были случаи, когда после поджога полей дроны ВСУ добивали машины МЧС."Был серьезный прилет, когда у нас пострадало единовременно порядка 19 единиц сельскохозяйственной техники и грузовых машин. Помимо того, были подрывы на местах техники, которая выходила в поле, взрывались комбайны и грузовые машины", - рассказывает Подшивалов.В Херсонской области посевы также местами пострадали от поджогов, рассказал министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев."Очень часто получается, что возникают пожары после того, как и дронами атакуют, и прилеты по лесополосам. Ну и, само собой, это может перекидываться и на поля, засеянные культурами", - сказал он.Несмотря на трудности, в Запорожской области аграрии собрали почти 1700 тонн зернобобовых культур, в Херсонской области – свыше 1305 тонн, при том, что там из-за засухи вводился режим ЧС регионального характера.В Крыму, по данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, в этом году намолотили 1,5 млн тонн зернобобовых. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожая
запорожская область
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831266_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9d9547a72185616459c75376109b42cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, урожай, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новые регионы россии, сельское хозяйство, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область
Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
В Запорожской области украинские дроны сожгли 1500 гектаров полей – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области во время уборки зерновых украинскими дронами было сожжено более полутора тысяч гектаров посевных площадей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов.
"Первый у нас был поджог – это 450 гектаров пшеницы в Пологовском районе, и в последующем многие поля вдоль линии соприкосновения были сожжены. В общем мы потеряли из-за поджогов более 1500 гектаров посевных площадей, в основном это была пшеница", - сказал он.
Украинские боевики с помощью беспилотников охотились также за сельскохозяйственной техникой, которая работала в поле. Были случаи, когда после поджога полей дроны ВСУ добивали машины МЧС.
"Был серьезный прилет, когда у нас пострадало единовременно порядка 19 единиц сельскохозяйственной техники и грузовых машин. Помимо того, были подрывы на местах техники, которая выходила в поле, взрывались комбайны и грузовые машины", - рассказывает Подшивалов.
В Херсонской области посевы также местами пострадали от поджогов, рассказал министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев.
"Очень часто получается, что возникают пожары после того, как и дронами атакуют, и прилеты по лесополосам. Ну и, само собой, это может перекидываться и на поля, засеянные культурами", - сказал он.
Несмотря на трудности, в Запорожской области аграрии собрали почти 1700 тонн зернобобовых культур, в Херсонской области – свыше 1305 тонн, при том, что там из-за засухи вводился режим ЧС
регионального характера.
"Мы проводили активную работу, связанную с пожаробезопасностью, в связке с МЧС, Росгвардией и Вооруженными силами Российской Федерации, особенно в опасных районах. Слава Богу, пострадала только техника и поля, люди не погибли", - подытожил Геннадий Подшивалов.
В Крыму, по данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, в этом году намолотили 1,5 млн тонн зернобобовых
. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона.
Читайте также на РИА Новости Крым: