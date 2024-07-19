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В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - Аксенов
В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - Аксенов
В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T10:52
2024-07-19T10:53
сергей аксенов
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сельское хозяйство
урожай зерновых культур
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами, благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.В этом году крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч га. По информации властей Крыма, уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. В ней задействовано порядка 1448 единиц комбайнов.Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожая
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сергей аксенов, крым, сельское хозяйство, урожай зерновых культур, урожай в крыму, новости крыма, экономика крыма
В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - Аксенов

Аксенов: в Крыму собрали зерна достаточно для обеспечения продовольственной безопасности

10:52 19.07.2024 (обновлено: 10:53 19.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, хлеборобы получили хорошие результаты", - написал Аксенов в свое ТГ-канале.
По его словам, сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами, благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.
В этом году крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч га. По информации властей Крыма, уборка проводится в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. В ней задействовано порядка 1448 единиц комбайнов.
Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.
В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.
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