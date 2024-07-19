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В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи

В подавляющем большинстве округов Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой и гибелью части урожая сельхозкультур. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T18:05

2024-07-19T18:05

2024-07-19T18:26

владимир сальдо

новости

херсонская область

засуха

режим чс

новые регионы россии

урожай

урожай зерновых культур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В подавляющем большинстве округов Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой и гибелью части урожая сельхозкультур. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо отметил, аграрии Херсонщины заканчивают уборку зерновых, "совершая настоящий трудовой подвиг". По его словам, таких сложных условий в сельском хозяйстве региона не было самое меньшее последние 50-60 лет.По информации минсельхоза Херсонской области, на сегодняшний день в регионе убраны 95% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. По словам руководства ведомства, в этом году аграрии Херсонщины ведут "битву за урожай" в полном смысле слова, поскольку во многих районах осадков не было больше 100 дней.В целом уже можно говорить о том, что потери урожая гораздо меньше, чем могли быть, но для экономики хозяйств и отрасли в целом они все равно значительные, констатировали в ведомстве.В Крыму уборка зерновых завершилась. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в этом году собрано 1,5 миллиона тонн зерна. Этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожая

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, херсонская область, засуха, режим чс, новые регионы россии, урожай, урожай зерновых культур