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В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
В подавляющем большинстве округов Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой и гибелью части урожая сельхозкультур. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T18:05
2024-07-19T18:05
2024-07-19T18:26
владимир сальдо
новости
херсонская область
засуха
режим чс
новые регионы россии
урожай
урожай зерновых культур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В подавляющем большинстве округов Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой и гибелью части урожая сельхозкультур. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо отметил, аграрии Херсонщины заканчивают уборку зерновых, "совершая настоящий трудовой подвиг". По его словам, таких сложных условий в сельском хозяйстве региона не было самое меньшее последние 50-60 лет.По информации минсельхоза Херсонской области, на сегодняшний день в регионе убраны 95% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. По словам руководства ведомства, в этом году аграрии Херсонщины ведут "битву за урожай" в полном смысле слова, поскольку во многих районах осадков не было больше 100 дней.В целом уже можно говорить о том, что потери урожая гораздо меньше, чем могли быть, но для экономики хозяйств и отрасли в целом они все равно значительные, констатировали в ведомстве.В Крыму уборка зерновых завершилась. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в этом году собрано 1,5 миллиона тонн зерна. Этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожая
херсонская область
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владимир сальдо, новости, херсонская область, засуха, режим чс, новые регионы россии, урожай, урожай зерновых культур
В Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
В 12 округах Херсонской области введен режим ЧС из-за засухи и недобора урожая – Сальдо
18:05 19.07.2024 (обновлено: 18:26 19.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В подавляющем большинстве округов Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой и гибелью части урожая сельхозкультур. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В 12 округах левобережья из 14 вводится режим чрезвычайной ситуации. Это позволит фермерам избежать штрафов за снижение урожайности по условиях государственных субсидий, а также получить отсрочки и льготы по кредитам", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сальдо отметил, аграрии Херсонщины заканчивают уборку зерновых, "совершая настоящий трудовой подвиг". По его словам, таких сложных условий в сельском хозяйстве региона не было самое меньшее последние 50-60 лет.
"Труженикам полей пришлось работать в условиях отсутствия полива и жесточайшей природной засухи. Недобор урожая по сравнению с прошлым годом был неизбежен, однако он меньше, чем ожидалось", – добавил руководитель региона.
По информации минсельхоза Херсонской области, на сегодняшний день в регионе убраны 95% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. По словам руководства ведомства, в этом году аграрии Херсонщины ведут "битву за урожай" в полном смысле слова, поскольку во многих районах осадков не было больше 100 дней.
В целом уже можно говорить о том, что потери урожая гораздо меньше, чем могли быть, но для экономики хозяйств и отрасли в целом они все равно значительные, констатировали в ведомстве.
В Крыму уборка зерновых завершилась. Как сообщил
глава республики Сергей Аксенов, в этом году собрано 1,5 миллиона тонн зерна. Этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона.
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