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Дистант в автошколах: снизится ли стоимость обучения на права

Дистант в автошколах: снизится ли стоимость обучения на права - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Дистант в автошколах: снизится ли стоимость обучения на права

Возможность дистанционного обучения для будущих водителей, которую планирует ввести Минпросвещения в следующем году, снизит затраты для автошкол, но вряд ли это РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T14:57

2024-11-02T14:57

2024-11-02T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возможность дистанционного обучения для будущих водителей, которую планирует ввести Минпросвещения в следующем году, снизит затраты для автошкол, но вряд ли это приведет к снижению стоимости обучения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал главный редактор журнала "За рулем", автоэксперт Максим Кадаков.Минпросвещения РФ разместило на федеральном портале проектов нормативных актов проект приказа, предусматривающего возможность дистанционного обучения в автошколах при реализации теоретической части программы. Дистанционное обучение предполагается проводить с помощью государственных информационных систем с авторизацией на портале "Госуслуги". Автошколы получат право разрабатывать программы обучения начинающих водителей с 1 сентября 2025 года.Что касается качества обучения будущих водителей, фактор дистанта в этом плане не является решающим, отметил автоэксперт. Он напомнил, что в свое время ученики автошкол готовились полностью самостоятельно и приходили только сдавать экзамены.По словам Кадакова, качество обучения зависит не от его формы, а от того, как организован сам процесс и как он контролируется."Хороший преподаватель может и дистанционно научить, а плохой даже при очной форме нормально не научит. Нюансов много. Например, введение дистанта не отменит низовую коррупцию. Как это будет контролироваться и как потом в итоге будет приниматься экзамен – в этом смысле ничего не меняется", – полагает специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, максим кадаков, автомобиль, автошкола, водительские права, россия