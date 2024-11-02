https://crimea.ria.ru/20241102/v-novorossiyske-na-dvoe-sutok-otklyuchat-vodu-1141569914.html

В Новороссийске на двое суток отключат воду

В Новороссийске на двое суток отключат воду - РИА Новости Крым, 02.11.2024

В Новороссийске на двое суток отключат воду

В Новороссийске с 6 ноября на двое суток отключат воду из-за переключения водовода. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T15:13

2024-11-02T15:13

2024-11-02T15:13

новороссийск

жкх

новости

краснодарский край

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске с 6 ноября на двое суток отключат воду из-за переключения водовода. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города.Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут переведены в усиленный режим работы. Подвозить воду будут по заявкам.В субботу шесть районов Крыма частично остались без водоснабжения из-за аварийного отключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, жкх, новости, краснодарский край, отключение воды