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В Новороссийске на двое суток отключат воду - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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В Новороссийске на двое суток отключат воду
В Новороссийске на двое суток отключат воду - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Новороссийске на двое суток отключат воду
В Новороссийске с 6 ноября на двое суток отключат воду из-за переключения водовода. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T15:13
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новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске с 6 ноября на двое суток отключат воду из-за переключения водовода. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города.Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут переведены в усиленный режим работы. Подвозить воду будут по заявкам.В субботу шесть районов Крыма частично остались без водоснабжения из-за аварийного отключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, жкх, новости, краснодарский край, отключение воды
В Новороссийске на двое суток отключат воду

В Новороссийске на двое суток отключат воду из-за переключения водовода

15:13 02.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске с 6 ноября на двое суток отключат воду из-за переключения водовода. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города.
"6 ноября "Троицкий групповой водопровод" (ТГВ) будет проводить переключение на вновь проложенный водовод в Геленджик. По этой причине в Новороссийске ориентировочно в течение двух суток будет прекращена подача воды всем абонентам присоединений к водопроводной сети ТГВ", - говорится в сообщении.
Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут переведены в усиленный режим работы. Подвозить воду будут по заявкам.
В субботу шесть районов Крыма частично остались без водоснабжения из-за аварийного отключения.
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НовороссийскЖКХНовостиКраснодарский крайОтключение воды
 
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