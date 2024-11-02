https://crimea.ria.ru/20241102/v-novorossiyske-na-dvoe-sutok-otklyuchat-vodu-1141569914.html
В Новороссийске на двое суток отключат воду
В Новороссийске на двое суток отключат воду - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Новороссийске на двое суток отключат воду
В Новороссийске с 6 ноября на двое суток отключат воду из-за переключения водовода. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T15:13
2024-11-02T15:13
2024-11-02T15:13
новороссийск
жкх
новости
краснодарский край
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_0:26:3354:1912_1920x0_80_0_0_29f017383c85cf36641494f5fec9ed0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске с 6 ноября на двое суток отключат воду из-за переключения водовода. Об этом сообщает Муниципальный центр управления администрации города.Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут переведены в усиленный режим работы. Подвозить воду будут по заявкам.В субботу шесть районов Крыма частично остались без водоснабжения из-за аварийного отключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c232301c92589716ce400530f3f4dcb8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, жкх, новости, краснодарский край, отключение воды
В Новороссийске на двое суток отключат воду
В Новороссийске на двое суток отключат воду из-за переключения водовода