https://crimea.ria.ru/20241102/vyvezennyy-iz-ukrainy-amerikanets-martindeyl-dal-pervuyu-press-konferentsiyu-1141567573.html
Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференцию
Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференцию - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференцию
С подконтрольной Украине территории удалось вывезти американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал Вооруженным силам РФ. Об этом РИА Новости заявили в силовых... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T13:49
2024-11-02T13:49
2024-11-02T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. С подконтрольной Украине территории удалось вывезти американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал Вооруженным силам РФ. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.Гражданин США находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года и передавал России координаты украинских военных объектов. Его информация часто использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Дэниэл Мартиндейл дал свою первую пресс-конференцию.Он назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных в мировой политике.СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы", заявил Мартиндейл. В Штатах не интересуются ни благополучием своих граждан, ни тем более судьбой жителей других государств, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУЛавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и ГитлераВ Киеве прогремели взрывы – в городе перебои со светом
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РИА Новости Крым
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дэниэл мартиндейл, сша, украина, россия, политика
Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференцию
С территории Украины удалось вывезти помогавшего ВС РФ американца Дэниэла Мартиндейла
13:49 02.11.2024 (обновлено: 14:00 02.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. С подконтрольной Украине территории удалось вывезти американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал Вооруженным силам РФ. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.
Гражданин США находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года и передавал России координаты украинских военных объектов. Его информация часто использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
"Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении", - информирует агентство.
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Дэниэл Мартиндейл дал свою первую пресс-конференцию.
Он назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных в мировой политике.
"С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США", - заявил Мартиндейл.
СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы", заявил Мартиндейл. В Штатах не интересуются ни благополучием своих граждан, ни тем более судьбой жителей других государств, добавил он.
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