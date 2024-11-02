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Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУ
Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУ
Армия России нанесла удары по пункту управления "Кракена"*, объекту энергетической инфраструктуры Украины и топливной базе, инфраструктуре военного аэродрома и... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T12:47
2024-11-02T13:24
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по пункту управления "Кракена"*, объекту энергетической инфраструктуры Украины и топливной базе, инфраструктуре военного аэродрома и цеху, где производились ударные беспилотники, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен"*, инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сообщает оборонное ведомство.Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 50 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 930 единиц специальной военной автомобильной техники.*запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны РоссииАрмия России освободила три населенных пункта в Донбассе
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, новости
Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУ

Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУ

12:47 02.11.2024 (обновлено: 13:24 02.11.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России
Самолет ВКС России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по пункту управления "Кракена"*, объекту энергетической инфраструктуры Украины и топливной базе, инфраструктуре военного аэродрома и цеху, где производились ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен"*, инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сообщает оборонное ведомство.
Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 50 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 930 единиц специальной военной автомобильной техники.
*запрещенная в России террористическая организация
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