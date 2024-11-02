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Новости СВО: уничтожены более двух тысяч украинских боевиков за сутки

Новости СВО: уничтожены более двух тысяч украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Новости СВО: уничтожены более двух тысяч украинских боевиков за сутки

За сутки в зоне специальной военной операции украинская армия потеряла до 2045 человек убитыми и ранеными. Российские военнослужащие уничтожили более 70 единиц... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T13:16

2024-11-02T13:16

2024-11-02T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции украинская армия потеряла до 2045 человек убитыми и ранеными. Российские военнослужащие уничтожили более 70 единиц боевой техники и шесть полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжали бои в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Строевка и Перовское Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" освободила село Першотравневое Харьковской области. Военнослужащие группировки наносили поражение противнику в Петропавловке и Голубовке Харьковской области, Стельмаховке и Надии в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.В результате противник потерял до 470 военнослужащих, 16 единиц техники и два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Часов Яр, Елизаветовка, Курахово и Дальнее в ДНР. Потери противника составили до 800 военнослужащих и 13 единиц техники.В результате наступления группировки войск "Центр" освобожден поселок Кураховка в ДНР. Боевые действия проходили в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка и Дружба. В итоге противник потерял до 535 военнослужащих и 13 единиц техники.Подразделения группировки войск "Восток" продвигались в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Раздольное, Великая Новоселка, Успеновка, Макаровка и Октябрь. На этом направлении ВСУ потеряли до 115 военнослужащих и 16 единиц техники, уничтожили три полевых склада боеприпасов.Группировка "Днепр" вела бои в районах Новоданиловки, Степного, Каменского Запорожской области, Велетенского, Садового, Крупицы и Никольского в Херсонской области. В результате ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и шесть единиц техники, а также склад боеприпасов.Также в зоне спецоперации были поражены украинский военный аэродром, объекты топливной инфраструктуры, топливная база и цех, где производилась сборка БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны РоссииРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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