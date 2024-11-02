https://crimea.ria.ru/20241102/gruppirovka-zapad-osvobodila-pershotravnevoe-v-kharkovskoy-oblasti-1141564693.html

Группировка "Запад" освободила Першотравневое в Харьковской области

Группировка "Запад" освободила Першотравневое в Харьковской области - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Группировка "Запад" освободила Першотравневое в Харьковской области

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T13:06

2024-11-02T13:06

2024-11-02T13:10

армия и флот

харьковская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, Стельмаховки и Надии в ЛНР, а также Серебрянского лесничества, отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.Также в субботу Минобороны сообщило об освобождении Кураховки в ДНР.Подразделения группировки войск "Центр" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловка, о чем ведомство сообщало ранее, а также село Леонидовка.Бойцы группировки войск "Восток" за неделю взяли под контроль Доброволье, Шахтерское, Ясную Поляну и Новоукраинку.На этой неделе подразделения группировки "Запад" также освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, харьковская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости