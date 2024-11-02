https://crimea.ria.ru/20241102/na-vyborakh-v-ssha-amerikanets-martindeyl-progolosoval-by-za-putina-1141568107.html

На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина

На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина - РИА Новости Крым, 02.11.2024

На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина

Американец Дэниэл Мартиндейл проголосовал бы за Владимира Путина, если бы тот участвовал в выборах президента США. Об этом он заявил в ходе своей первой после... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T14:17

2024-11-02T14:17

2024-11-02T14:17

дэниэл мартиндейл

сша

украина

россия

выборы

выборы президента сша

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Американец Дэниэл Мартиндейл проголосовал бы за Владимира Путина, если бы тот участвовал в выборах президента США. Об этом он заявил в ходе своей первой после освобождения пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Гражданина США Дэниэла Мартиндейла удалось вывезти с территории Украины, где он оказывал помощь российской армии, в том числе в корректировке огня по украинским военным объектам.Если бы он находился сейчас в США, то поддержал бы кандидата, который выступает за мир, сказал американец."И такой кандидат должен также соответствовать моим религиозным взглядам, поддерживать традиционные ценности, которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей, чтобы они были ответственными гражданами, продуктивными", - заявил Мартиндейл.При этом он уточнил, что не доверяет ни одному из нынешних кандидатов в президенты Соединенных Штатов.Он заявил также, что многие украинцы ждут, когда их города и села будут освобождены российской армией, но вынуждены это скрывать. Необходимость скрывать свои убеждения стала для Мартиндейла одним из самых ярких впечатлений от пребывания на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференциюПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэниэл мартиндейл, сша, украина, россия, выборы, выборы президента сша, владимир путин (политик)