https://crimea.ria.ru/20241102/na-vyborakh-v-ssha-amerikanets-martindeyl-progolosoval-by-za-putina-1141568107.html
На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина
На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина - РИА Новости Крым, 02.11.2024
На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина
Американец Дэниэл Мартиндейл проголосовал бы за Владимира Путина, если бы тот участвовал в выборах президента США. Об этом он заявил в ходе своей первой после... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T14:17
2024-11-02T14:17
2024-11-02T14:17
дэниэл мартиндейл
сша
украина
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выборы президента сша
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Американец Дэниэл Мартиндейл проголосовал бы за Владимира Путина, если бы тот участвовал в выборах президента США. Об этом он заявил в ходе своей первой после освобождения пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Гражданина США Дэниэла Мартиндейла удалось вывезти с территории Украины, где он оказывал помощь российской армии, в том числе в корректировке огня по украинским военным объектам.Если бы он находился сейчас в США, то поддержал бы кандидата, который выступает за мир, сказал американец."И такой кандидат должен также соответствовать моим религиозным взглядам, поддерживать традиционные ценности, которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей, чтобы они были ответственными гражданами, продуктивными", - заявил Мартиндейл.При этом он уточнил, что не доверяет ни одному из нынешних кандидатов в президенты Соединенных Штатов.Он заявил также, что многие украинцы ждут, когда их города и села будут освобождены российской армией, но вынуждены это скрывать. Необходимость скрывать свои убеждения стала для Мартиндейла одним из самых ярких впечатлений от пребывания на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференциюПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии РоссииКиев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дэниэл мартиндейл, сша, украина, россия, выборы, выборы президента сша, владимир путин (политик)
На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина
Спасенный на Украине американец рассказал о своем отношении к выборам в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Американец Дэниэл Мартиндейл проголосовал бы за Владимира Путина, если бы тот участвовал в выборах президента США. Об этом он заявил в ходе своей первой после освобождения пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Гражданина США Дэниэла Мартиндейла удалось вывезти с территории Украины
, где он оказывал помощь российской армии, в том числе в корректировке огня по украинским военным объектам.
"Если бы Путин был кандидатом на выборах в США, я бы за него проголосовал, конечно", — заявил Мартиндейл.
Если бы он находился сейчас в США, то поддержал бы кандидата, который выступает за мир, сказал американец.
"И такой кандидат должен также соответствовать моим религиозным взглядам, поддерживать традиционные ценности, которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей, чтобы они были ответственными гражданами, продуктивными", - заявил Мартиндейл.
При этом он уточнил, что не доверяет ни одному из нынешних кандидатов в президенты Соединенных Штатов.
"Если я попытаюсь сказать, что один лучше другого, скорее западные СМИ просто обвинят российские СМИ во вмешательстве в американские выборы. Поэтому я не буду говорить о своих предпочтениях", — заметил американец.
Он заявил также, что многие украинцы ждут
, когда их города и села будут освобождены российской армией, но вынуждены это скрывать. Необходимость скрывать свои убеждения стала для Мартиндейла одним из самых ярких впечатлений от пребывания на Украине.
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