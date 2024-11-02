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Киев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл

Киев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Киев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл

Киевский режим повинен в убийствах, похищениях и пытках сотен тысяч людей и должен понести за это ответственность. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T14:07

2024-11-02T14:07

2024-11-02T14:07

дэниэл мартиндейл

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим повинен в убийствах, похищениях и пытках сотен тысяч людей и должен понести за это ответственность. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который находился на украинской территории с февраля 2022 года и помогал российской армии.По словам гражданина США, в этой ситуации "нет других вариантов, кроме как полностью разоружить киевские власти".Мужчина добавил, что жители Украины страдают от постоянного предательства, борются за свою безопасность и пытаются просто выжить. При этом никто не заботится об их благосостоянии.Мартиндейл также добавил, что в том украинском селе, где он находился, местные жители говорили, что солдат ВСУ "отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований".РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на силовые структуры ВС РФ, что с подконтрольной киевскому режиму территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал российским войскам координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференциюПомогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России

сша

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэниэл мартиндейл, сша, украина, общество, россия, вооруженные силы россии, новости