Рейтинг@Mail.ru
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241102/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-bolee-29-tysyach-boevikov-vsu-1141568282.html
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29 100 человек и сотни единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T14:24
2024-11-02T14:24
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141568394_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4cb3093d0d53397a35c4a7efed5ed05c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29 100 человек и сотни единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.ВС РФ продолжают разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Только за минувшие сутки потери ВСУ превысили 250 человек, уточнили в ведомстве.Группировка войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение украинким формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, авиация и артиллерия ударили по скоплениям бригад противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плехово и Черкасское Поречное. Также нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Хотень. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской областиВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяРоссийские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/02/1141568394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd287866b79a3736ea56b5234e8b8bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ

Потери ВСУ в Курской области превысили 29 тысяч человек - Минобороны РФ

14:24 02.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С"
Работа артиллерийского расчета Мста-С - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29 100 человек и сотни единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС РФ продолжают разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Только за минувшие сутки потери ВСУ превысили 250 человек, уточнили в ведомстве.
Группировка войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение украинким формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово.
Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Кроме того, авиация и артиллерия ударили по скоплениям бригад противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плехово и Черкасское Поречное.
Также нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Хотень.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области
ВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителя
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45"Творчество и красота": в Симферополе открылась ярмарка мастеров
15:27Крымский мост сейчас: сотни машин скопились с двух сторон
15:13В Новороссийске на двое суток отключат воду
14:57Дистант в автошколах: снизится ли стоимость обучения на права
14:44Американец Мартиндейл: считаю правительство США своим врагом
14:31Девять сел Белогорского района остались без света из-за аварии
14:24В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ
14:17На выборах в США американец Мартиндейл проголосовал бы за Путина
14:07Киев ответственен за смерть сотен тысяч людей – гражданин США Мартиндэйл
13:51Помогавший ВС РФ американец: многие украинцы ждут прихода армии России
13:49Вывезенный из Украины американец Мартиндейл дал первую пресс-конференцию
13:34На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности
13:16Крымский мост сейчас: какие очереди и сколько ждать проезда
13:16Новости СВО: уничтожены более двух тысяч украинских боевиков за сутки
13:06Группировка "Запад" освободила Першотравневое в Харьковской области
12:55В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей
12:47Удар по "Кракену"*: армия России разгромила инфраструктуру и склады ВСУ
12:31Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской области
12:24Армия России освободила Кураховку в ДНР
12:05Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера
Лента новостейМолния