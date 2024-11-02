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В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29 100 человек и сотни единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T14:24
2024-11-02T14:24
2024-11-02T14:24
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29 100 человек и сотни единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.ВС РФ продолжают разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Только за минувшие сутки потери ВСУ превысили 250 человек, уточнили в ведомстве.Группировка войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение украинким формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, авиация и артиллерия ударили по скоплениям бригад противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плехово и Черкасское Поречное. Также нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Хотень. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторые после Бога: крымских медиков наградили за работу в Курской областиВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяРоссийские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу
В Курской области уничтожены более 29 тысяч боевиков ВСУ
Потери ВСУ в Курской области превысили 29 тысяч человек - Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29 100 человек и сотни единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС РФ продолжают разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Только за минувшие сутки потери ВСУ превысили 250 человек, уточнили в ведомстве.
Группировка войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение украинким формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Леонидово.
Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Кроме того, авиация и артиллерия ударили по скоплениям бригад противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плехово и Черкасское Поречное.
Также нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Хотень.
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