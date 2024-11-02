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Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера
Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера
Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T12:05
2024-11-02T12:05
сергей лавров
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нато
украина
поставки западного оружия украине
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.Глава ведомства отметил, что сейчас большинство стран Запада "сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца", ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя.Он выразил уверенность, что такой же будет судьба и нынешнего "крестового похода" против России и ее народа.На этой неделе президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Вооруженные силы России отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.Ранее российский лидер на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что на Западе уже убедились в невозможности и нереалистичности намерения нанести России стратегическое поражение на поле боя. По словам Путина, в этом плане на Западе "поменяли свою точку зрения, и правильно сделали".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуКогда закончится СВО на Украине - ответ КремляСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада
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сергей лавров, россия, нато, украина, поставки западного оружия украине, политика, новости
Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера

Участников "крестового похода" Запада против РФ ждет судьба Наполеона и Гитлера – Лавров

12:05 02.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.
Глава ведомства отметил, что сейчас большинство стран Запада "сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца", ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя.
"Но такое в истории бывало не раз. Большинство европейских стран тоже были представлены и в армии Наполеона, и в армии Гитлера. И тот, и другой тоже хотели… нанести России стратегическое поражение на поле боя. Чем это закончилось, мы хорошо знаем", - сказал Лавров.
Он выразил уверенность, что такой же будет судьба и нынешнего "крестового похода" против России и ее народа.
На этой неделе президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Вооруженные силы России отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
Ранее российский лидер на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что на Западе уже убедились в невозможности и нереалистичности намерения нанести России стратегическое поражение на поле боя. По словам Путина, в этом плане на Западе "поменяли свою точку зрения, и правильно сделали".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сергей ЛавровРоссияНАТОУкраинаПоставки западного оружия УкраинеПолитикаНовости
 
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