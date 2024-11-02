https://crimea.ria.ru/20241102/lavrov-predupredil-zapad-o-povtorenii-sudby-napoleona-i-gitlera-1141559874.html

Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера

Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера

Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T12:05

2024-11-02T12:05

2024-11-02T12:05

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Нынешний "крестовый поход" коллективного Запада против России закончится тем же, чем завершились походы на нашу страну Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.Глава ведомства отметил, что сейчас большинство стран Запада "сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца", ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя.Он выразил уверенность, что такой же будет судьба и нынешнего "крестового похода" против России и ее народа.На этой неделе президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Вооруженные силы России отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.Ранее российский лидер на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что на Западе уже убедились в невозможности и нереалистичности намерения нанести России стратегическое поражение на поле боя. По словам Путина, в этом плане на Западе "поменяли свою точку зрения, и правильно сделали".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуКогда закончится СВО на Украине - ответ КремляСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, нато, украина, поставки западного оружия украине, политика, новости