https://crimea.ria.ru/20241102/ochered-bystro-rastet---situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas-1141572999.html

Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас

Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас

406 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T17:11

2024-11-02T17:11

2024-11-02T17:12

ситуация на дорогах крыма

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 406 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Примерно столько же придется ожидать своей очереди на проезд по мосту при выезде из Крыма - со стороны Керчи очередь за два часа выросла до 206 автомобилей.Двумя часами ранее в очереди со стороны Керчи находятся 175 транспортных средств, со стороны Кубани проезд был свободен.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

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керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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