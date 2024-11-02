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Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас
Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас
406 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T17:11
2024-11-02T17:11
2024-11-02T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 406 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Примерно столько же придется ожидать своей очереди на проезд по мосту при выезде из Крыма - со стороны Керчи очередь за два часа выросла до 206 автомобилей.Двумя часами ранее в очереди со стороны Керчи находятся 175 транспортных средств, со стороны Кубани проезд был свободен.Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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Очередь быстро растет - ситуация на Крымском мосту сейчас
В очереди на Крымском мосту стоят 406 автомобилей
17:11 02.11.2024 (обновлено: 17:12 02.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. 406 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении по состоянию на 17 часов субботы.
Примерно столько же придется ожидать своей очереди на проезд по мосту при выезде из Крыма - со стороны Керчи очередь за два часа выросла до 206 автомобилей.
Двумя часами ранее
в очереди со стороны Керчи находятся 175 транспортных средств, со стороны Кубани проезд был свободен.
Досмотр автомобиля на мостовом переходе – обязательная процедура, введенная в целях безопасности. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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