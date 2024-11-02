"Творчество и красота": в Симферополе открылась ярмарка мастеров
В Симферополе открылась ярмарка продукции мастеров-ремесленников Крыма
15:45 02.11.2024 (обновлено: 15:54 02.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
"Мама! Я хочу тарелочку в виде кита вылепить, вот такую", - говорит мальчишка лет восьми, подбегая к столу художника-керамиста Анны Бант и разглядывая ее работы.
Художница терпеливо объясняет мальчику, что такая объемная работа требует времени и усидчивости. Тогда он с удовольствием соглашается смастерить тарелочку в виде листочка, и убегает в поисках подходящего природного материла для изготовления слепка.
В симферопольском парке им. Юрия Гагарина открылась ярмарка продукции крымских мастеров. Здесь же проходят мастер-классы для детей и взрослых. Сегодня в программе – лепка из глины.
Ищите ремесленников
"Сейчас очень быстрый темп жизни. У нас быстрая еда, быстрый интернет – мы живем на скорости. И в этом темпе часто забываем о том, что нам дарит радость. А мне хочется делать что-то красивое, и самой радоваться, и людей радовать", - рассуждает Оксана Донусиз Керчи.
По профессии она бухгалтер. Но вот уже год как занимается плетением бус и браслетов из бисера, жемчуга и кристаллов, делает серьги и другие украшения.
"Это мое хобби. Отдыхаю так. Семья меня не поддерживает, говорят, что ерундой занимаюсь. Но я на это внимания не обращаю, занимаюсь тем, что мне нравится", - признается мастерица. И добавляет, что носит исключительно свои украшения и надевает их каждый день.
С ней за одним столом стоит учитель информатики Денис Петровский из Симферополя. Он тоже носит свои украшения – браслеты. И признается: "Люблю браслеты с детства. Наконец-то решился делать что-то свое. Но я мастер и предприниматель начинающий, всего полгода работаю".
Браслеты из сердолика, лазурита, яшмы, гематита и многих других поделочных камней здесь можно приобрести за 500 рублей.
Малика Асланова из Евпатории называет себя вязайнером и конструктором изделий. Она работает с натуральными пряжами – мохером на шелке, мериносом, шерстью. Ее изделия – шарфы, береты, шапки и свитера – продемонстрированы не только на прилавке, но и на ней самой.
Раньше Малика была госслужащей, потом – вела бизнес. Но в пандемию, когда сидела дома, начала плести из бисера, а потом ее "окутал мохер", когда "идешь за хлебом, а возвращаешься домой с пряжей".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
1 из 3
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
2 из 3
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
3 из 3
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Вяжу я много. Но по схемам вязать не умею, все по настроению. Вот, пока к вам в Симферополь ехала, в электричке еще завязочки на кофте довязала", - показывает Малика тончайший и невесомый свитер из мохера на шелке.
- Дорого?
- Для ярмарок у меня установлена цена на все свитера – пять тысяч рублей. Но в Москве и в Питере их по 12 тысяч покупают. Все изделия уникальны. Пряжа итальянская и турецкая.
Мастерица признается, что недавно установила собственный рекорд: в течение светового дня связала "футболку под рясу" для батюшки из Воронежа, чтобы не замерзал, проводя службы на улице.
На прилавке Оксаны Шпак из Ялты тоже яркие и необычные вещи. И тоже из натурального материала – овечьей шерсти. Она мастер по войлоку. Кроме небольших брошей, заколок и шапочек она создает и достаточно объемные вещи – валяные курточки и юбки.
Валяльщица рассказывает, что когда-то ее бабушка валяла валенки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
1 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
2 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
3 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
4 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
5 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
6 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Но в детстве решила, что никогда не будет этим заниматься, потому что помню, что невкусно это дело пахло, и как тяжело это давалось бабушке. Но сейчас современные технологии. У меня в мастерской пахнет козьим молочком", - говорит она.
С трех лет она шьет, с шести – вяжет крючком. Кроме валяния также мастерит и коллекционирует кукол. Старается не пропускать ярмарок, и очень любит в них участвовать.
Вещи из войлока необычные, привлекают внимание. Но если уж кто решился и приобрел шапочку, то потом и за другими вещами приходят, потому что в них тепло и комфортно, в таких, как говорится и в пир, и в мир, рассуждает Оксана. За шапочку из валяной шерсти, легкой и неколючей, мастерица просит две с половиной тысячи рублей.
Марина Теса приехала на ярмарку в Симферополь из Джанкоя. Когда-то она училась на технолога-винодела, работала кондитером. А как сына родила – начала вязать.
"Вяжу уже 45 лет, из них игрушками занимаюсь десять. Продаю только на ярмарках", - рассказывает она, не отрываясь от работы. И объясняет: "мордочку котенку не успела оформить".
Чаще всего покупают мелкие и недорогие игрушки, до 150 до 300 рублей, говорит мастерица.
"Меня часто ругают, что дешево отдаю. Но я люблю, когда покупают и когда дети радуются. А держать цену и от ярмарки к ярмарке возить-замусоливать игрушки не люблю", - признается Марина.
На ее столе десятки котиков, зайчиков, собачек, смешариков, миньонов и других персонажей, любимых детьми и взрослыми. Нет разве что чаек. Зато они есть на соседнем столе у мастерицы Татьяны Яковенко из Симферополя.
"Ровно пять лет назад я начала шить игрушки. Первыми были куклы. А потом уж зайцы и котики. Но чайки – это моя визитная карточка, они уже от Крыма до Сахалина летают. И даже в Америке уже есть", - рассказывает она.
Вахту в Газпроме на фрезерный станок променял недавно Андрей Шейко из Судака, который привез на ярмарку в Симферополь изделия из дерева собственного производства: разделочные доски, менажницы, тарелочки и даже журнальный столик.
"Из искусственного ротанга мы с женой плетем мебель уже три года, а за деревянные изделия недавно взялся. Тяжело стало кататься по вахтам, захотелось творчества", - объясняет он, показывая свои работы, цена которых от двухсот-трехсот рублей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
1 из 2
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
2 из 2
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 2
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 2
Ярмарка продукции крымских мастеров открылась в парке им. Юрия Гагарина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Неделя креативных индустрий
"Со 2 по 4 ноября включительно в Гагаринском парке будет работать ярмарка наших мастеров-ремесленников, которые выставляют работы, сделанные своими руками. Это и предприниматели, и самозанятые со всего Крыма", - говорит РИА Новости Крым один из организаторов, Тамара Магалашвили.
В рамках стартовавшей недели креативных индустрий, которая продлится до 8 ноября, в Симферополе ежедневно на разных локациях будут проходить ярмарочные мероприятия, каждый день – новые мастера, уточняет она.
Ярмарки будут работать с 10 утра до 18 часов вечера.
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