https://crimea.ria.ru/20241102/tvorchestvo-i-krasota-v-simferopole-otkrylas-yarmarka-masterov-1141569401.html

"Творчество и красота": в Симферополе открылась ярмарка мастеров

"Творчество и красота": в Симферополе открылась ярмарка мастеров - РИА Новости Крым, 02.11.2024

"Творчество и красота": в Симферополе открылась ярмарка мастеров

РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T15:45

2024-11-02T15:45

2024-11-02T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева."Мама! Я хочу тарелочку в виде кита вылепить, вот такую", - говорит мальчишка лет восьми, подбегая к столу художника-керамиста Анны Бант и разглядывая ее работы.Художница терпеливо объясняет мальчику, что такая объемная работа требует времени и усидчивости. Тогда он с удовольствием соглашается смастерить тарелочку в виде листочка, и убегает в поисках подходящего природного материла для изготовления слепка.В симферопольском парке им. Юрия Гагарина открылась ярмарка продукции крымских мастеров. Здесь же проходят мастер-классы для детей и взрослых. Сегодня в программе – лепка из глины.Ищите ремесленников"Сейчас очень быстрый темп жизни. У нас быстрая еда, быстрый интернет – мы живем на скорости. И в этом темпе часто забываем о том, что нам дарит радость. А мне хочется делать что-то красивое, и самой радоваться, и людей радовать", - рассуждает Оксана Донусиз Керчи.По профессии она бухгалтер. Но вот уже год как занимается плетением бус и браслетов из бисера, жемчуга и кристаллов, делает серьги и другие украшения.С ней за одним столом стоит учитель информатики Денис Петровский из Симферополя. Он тоже носит свои украшения – браслеты. И признается: "Люблю браслеты с детства. Наконец-то решился делать что-то свое. Но я мастер и предприниматель начинающий, всего полгода работаю".Браслеты из сердолика, лазурита, яшмы, гематита и многих других поделочных камней здесь можно приобрести за 500 рублей.Малика Асланова из Евпатории называет себя вязайнером и конструктором изделий. Она работает с натуральными пряжами – мохером на шелке, мериносом, шерстью. Ее изделия – шарфы, береты, шапки и свитера – продемонстрированы не только на прилавке, но и на ней самой.Раньше Малика была госслужащей, потом – вела бизнес. Но в пандемию, когда сидела дома, начала плести из бисера, а потом ее "окутал мохер", когда "идешь за хлебом, а возвращаешься домой с пряжей"."Вяжу я много. Но по схемам вязать не умею, все по настроению. Вот, пока к вам в Симферополь ехала, в электричке еще завязочки на кофте довязала", - показывает Малика тончайший и невесомый свитер из мохера на шелке.- Дорого?- Для ярмарок у меня установлена цена на все свитера – пять тысяч рублей. Но в Москве и в Питере их по 12 тысяч покупают. Все изделия уникальны. Пряжа итальянская и турецкая.Мастерица признается, что недавно установила собственный рекорд: в течение светового дня связала "футболку под рясу" для батюшки из Воронежа, чтобы не замерзал, проводя службы на улице.На прилавке Оксаны Шпак из Ялты тоже яркие и необычные вещи. И тоже из натурального материала – овечьей шерсти. Она мастер по войлоку. Кроме небольших брошей, заколок и шапочек она создает и достаточно объемные вещи – валяные курточки и юбки.Валяльщица рассказывает, что когда-то ее бабушка валяла валенки."Но в детстве решила, что никогда не будет этим заниматься, потому что помню, что невкусно это дело пахло, и как тяжело это давалось бабушке. Но сейчас современные технологии. У меня в мастерской пахнет козьим молочком", - говорит она.С трех лет она шьет, с шести – вяжет крючком. Кроме валяния также мастерит и коллекционирует кукол. Старается не пропускать ярмарок, и очень любит в них участвовать.Вещи из войлока необычные, привлекают внимание. Но если уж кто решился и приобрел шапочку, то потом и за другими вещами приходят, потому что в них тепло и комфортно, в таких, как говорится и в пир, и в мир, рассуждает Оксана. За шапочку из валяной шерсти, легкой и неколючей, мастерица просит две с половиной тысячи рублей.Марина Теса приехала на ярмарку в Симферополь из Джанкоя. Когда-то она училась на технолога-винодела, работала кондитером. А как сына родила – начала вязать."Вяжу уже 45 лет, из них игрушками занимаюсь десять. Продаю только на ярмарках", - рассказывает она, не отрываясь от работы. И объясняет: "мордочку котенку не успела оформить".Чаще всего покупают мелкие и недорогие игрушки, до 150 до 300 рублей, говорит мастерица.На ее столе десятки котиков, зайчиков, собачек, смешариков, миньонов и других персонажей, любимых детьми и взрослыми. Нет разве что чаек. Зато они есть на соседнем столе у мастерицы Татьяны Яковенко из Симферополя.Вахту в Газпроме на фрезерный станок променял недавно Андрей Шейко из Судака, который привез на ярмарку в Симферополь изделия из дерева собственного производства: разделочные доски, менажницы, тарелочки и даже журнальный столик."Из искусственного ротанга мы с женой плетем мебель уже три года, а за деревянные изделия недавно взялся. Тяжело стало кататься по вахтам, захотелось творчества", - объясняет он, показывая свои работы, цена которых от двухсот-трехсот рублей.Неделя креативных индустрий"Со 2 по 4 ноября включительно в Гагаринском парке будет работать ярмарка наших мастеров-ремесленников, которые выставляют работы, сделанные своими руками. Это и предприниматели, и самозанятые со всего Крыма", - говорит РИА Новости Крым один из организаторов, Тамара Магалашвили.В рамках стартовавшей недели креативных индустрий, которая продлится до 8 ноября, в Симферополе ежедневно на разных локациях будут проходить ярмарочные мероприятия, каждый день – новые мастера, уточняет она.Ярмарки будут работать с 10 утра до 18 часов вечера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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