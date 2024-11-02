https://crimea.ria.ru/20241102/sela-pod-sevastopolem-obestochat-v-subbotu-iz-za-neotlozhnykh-rabot-na-setyakh-1141540102.html

Села под Севастополем обесточат в субботу из-за неотложных работ на сетях

Села под Севастополем обесточат в субботу из-за неотложных работ на сетях - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Села под Севастополем обесточат в субботу из-за неотложных работ на сетях

Из-за неотложных работ на сетях в субботу, 2 ноября, отключение электроэнергии затронет район Северной стороны Севастополя, а также ряд населенных пунктах в... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T07:08

2024-11-02T07:08

2024-11-02T09:18

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Из-за неотложных работ на сетях в субботу, 2 ноября, отключение электроэнергии затронет район Северной стороны Севастополя, а также ряд населенных пунктах в регионе. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, с 11:00 до 15:00 часов в селе Гончарное света не будет у ряда абонентов, проживающих по улицам: Дружная, Кичигина, Механическая, Мягкого, Резервная, Молодежная, Шарикова, а также по переулку Сельскому.В этот же период в селе Полюшко света не будет на улицах: Евпаторийская, Луговая, Садовая, Сумская, Гагарина и Виноградная.В районе Северной стороны временное отключение электроэнергии произойдет на площади Кролевецкого, а также у ряда абонентов по улицам Кудюрова, Надежды Краевой, Циолковского, Челюскинцев, Кольской, Леваневского.С 09:00 до 17:00 в селе Орловка не будет света в СНТ "Чайка" и "Чайка-1", также у абонентов по улице Вишневой и на Качинском шоссе.Кроме того, в субботу в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа свет отключат в домах на Монастырском шоссе, по улицам Днепровской, Ревякина и Подольцева, в переулке Перекомский, а также в СНТ: "Троллейбусник -1", "Гераклея-2", "Рябинушка", "Декоративное", Специалист", "Кипарис", "Фрегат".В поселке Любимовка свет отключат в ряде домов по улицам: Новая, Федоровская, Летчика Старикова, Южногородская, Летчика Денисова, 2-я линия, 1-я линия, по переулкам Пушкарский и Южногородский, а также в доме на Федоровском проезде и в ЗАО "Софьи Перовской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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