https://crimea.ria.ru/20241025/v-zaporozhskoy-oblasti-vveli-grafiki-podachi-sveta-iz-za-obstrelov-1141356712.html

В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов

В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов

В Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах Запорожской области введены графики подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T18:49

2024-10-25T18:49

2024-10-25T18:55

запорожская область

евгений балицкий

обстрелы всу

энергетика

электросети

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах Запорожской области введены графики подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий поручил областному министерству энергетики в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов.Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. добавил губернатор.На прошлой неделе Евгений Балицкий сообщал, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчасДве раненные в Запорожской области женщины скончались в больницеПойдет ли Россия на перемирие по Украине

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, энергетика, электросети, новости, новые регионы россии