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В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
В Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах Запорожской области введены графики подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T18:49
2024-10-25T18:49
2024-10-25T18:55
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
энергетика
электросети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах Запорожской области введены графики подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий поручил областному министерству энергетики в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов.Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. добавил губернатор.На прошлой неделе Евгений Балицкий сообщал, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчасДве раненные в Запорожской области женщины скончались в больницеПойдет ли Россия на перемирие по Украине
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запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, энергетика, электросети, новости, новые регионы россии
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
В трех муниципалитетах Запорожской области ввели графики подачи света из-за атак ВСУ
18:49 25.10.2024 (обновлено: 18:55 25.10.2024)