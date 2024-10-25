Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241025/v-zaporozhskoy-oblasti-vveli-grafiki-podachi-sveta-iz-za-obstrelov-1141356712.html
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
В Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах Запорожской области введены графики подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T18:49
2024-10-25T18:55
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
энергетика
электросети
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1408:792_1920x0_80_0_0_46290fcc4942d5e48ac9d21621d021ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах Запорожской области введены графики подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий поручил областному министерству энергетики в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов.Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. добавил губернатор.На прошлой неделе Евгений Балицкий сообщал, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчасДве раненные в Запорожской области женщины скончались в больницеПойдет ли Россия на перемирие по Украине
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_d5c9ec37d7d77a8245cb0e479292ff43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, энергетика, электросети, новости, новые регионы россии
В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов

В трех муниципалитетах Запорожской области ввели графики подачи света из-за атак ВСУ

18:49 25.10.2024 (обновлено: 18:55 25.10.2024)
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Куйбышевском, Пологовском и Черниговском муниципальных округах Запорожской области введены графики подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Такое решение принято в связи с увеличением потребления электроэнергии и ограниченной пропускной способностью оставшихся в эксплуатации линий и трансформаторов из-за повреждений объектов энергетики от террористических атак ВСУ", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий поручил областному министерству энергетики в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов.
Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. добавил губернатор.
На прошлой неделе Евгений Балицкий сообщал, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар на АЗС в Энергодаре - что происходит сейчас
Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице
Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУЭнергетикаЭлектросетиНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
19:59Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО
19:41ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз
19:25Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды
19:04Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы
18:49В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
18:27В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции
18:14Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
17:58Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР
17:49Севастополь остался без света из-за работ на воздушной линии
17:45"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идею
17:36Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
17:23На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по Украине
17:12Как ответит Россия на высылку посла из Польши
16:58Армянск и Керчь остались без воды
16:44Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты
16:34Канатная дорога к зубцам Ай-Петри уходит на "каникулы"
16:22Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной
16:11Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС
15:55Суд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской области
Лента новостейМолния