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Местами дожди: погода в Крыму в среду
Местами дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Местами дожди: погода в Крыму в среду
В среду на полуострове ночью без осадков, в отдельных районах ожидается туман, днем прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет местами дожди. Об этом РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T00:01
2024-11-13T00:01
2024-11-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В среду на полуострове ночью без осадков, в отдельных районах ожидается туман, днем прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет местами дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем от +7 до +13 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +3...+5 градусов, днем +7...+9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В среду на полуострове ночью без осадков, в отдельных районах ожидается туман, днем прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет местами дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13, в горах +2…+7 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем от +7 до +13 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +3...+5 градусов, днем +7...+9.
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