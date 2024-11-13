https://crimea.ria.ru/20241113/mestami-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-sredu-1141753294.html

Местами дожди: погода в Крыму в среду

Местами дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Местами дожди: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове ночью без осадков, в отдельных районах ожидается туман, днем прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет местами дожди. Об этом РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T00:01

2024-11-13T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В среду на полуострове ночью без осадков, в отдельных районах ожидается туман, днем прохождение атмосферного фронтального раздела вызовет местами дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +7, днем от +7 до +13 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +3...+5 градусов, днем +7...+9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241105/kakaya-budet-zima-2024-2025-v-krymu-1141625364.html

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евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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