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Главное за день: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Главное за день: 12 ноября
Главное за день: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Главное за день: 12 ноября
Армия России разбила объекты энергетики и военные аэродромы на Украине. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум России. Россия делится с... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила объекты энергетики и военные аэродромы на Украине. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум России. Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) боевым опытом. Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с протестами оппозиции. В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК. В России приняли закон о запрете усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола. Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молокоО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииАрмия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение, поразила объекты энергетики и военные аэродромы на Украине, сообщает во вторник Минобороны. В Курской области за прошедшие сутки отражены семь контратак ВСУ, общие потери противника превысили 300 военнослужащих.Ультиматум РоссииКандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть российскому руководству ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на удары по России переданным ВСУ оружием, а также поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.Выдвигать России ультиматумы, особенно со стороны Германии, не просто бесполезно, но и недальновидно. Конфликт рано или поздно закончится, а восстанавливать отношения придется даже не с нуля, а с глубокого минуса, прокомментировал тему зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.Опыт России – странам СНГРоссия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) опытом, полученным Вооруженными силами РФ при проведении специальной военной операции на Украине, сообщил во вторник министр обороны страны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Белоусов отметил, что в условиях новых геополитических реалий вектор сотрудничества России с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности.Протесты в АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания во вторник в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике находится под контролем властей. Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция страны заявляет, что документ предусматривает продажу России апартаментов в Абхазии, поэтому выступает против ратификации документа.Формирование воинских соединений на Украине из сотрудников ТЦКВременная следственная комиссия Верховной рады Украины предложила распустить территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) и сформировать из них воинские соединения для участия в боевых действиях. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик. По ее словам, исходя из нынешней численности военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад.Закон об усыновленииЗаконопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданами стран, где разрешена процедура смены пола, во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа во вторник. Также в Госдуме рассмотрели дополнения в шесть уже действующих законов, которые предусматривают запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола, отказа от деторождения.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЦены на молокоГенпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко. К проверкам привлекут ФАС, Минсельхоз и Минпромторг, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. Оценку действиям производителей дадут с учетом особой социальной значимости молочной продукции. По выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241112/rossiya-dokazhet-prestupleniya-naemnikov-na-svoey-territorii-1141806886.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 12 ноября

Главные события и заявления вторника, 12 ноября

23:32 12.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила объекты энергетики и военные аэродромы на Украине. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум России. Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) боевым опытом. Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с протестами оппозиции. В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК. В России приняли закон о запрете усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола. Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Армия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение, поразила объекты энергетики и военные аэродромы на Украине, сообщает во вторник Минобороны. В Курской области за прошедшие сутки отражены семь контратак ВСУ, общие потери противника превысили 300 военнослужащих.
Наемники - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
20:11
Россия докажет преступления наемников на своей территории

Ультиматум России

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть российскому руководству ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на удары по России переданным ВСУ оружием, а также поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Выдвигать России ультиматумы, особенно со стороны Германии, не просто бесполезно, но и недальновидно. Конфликт рано или поздно закончится, а восстанавливать отношения придется даже не с нуля, а с глубокого минуса, прокомментировал тему зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
22:52
Боррель выступил с заявлением по Украине после победы Трампа

Опыт России – странам СНГ

Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) опытом, полученным Вооруженными силами РФ при проведении специальной военной операции на Украине, сообщил во вторник министр обороны страны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Белоусов отметил, что в условиях новых геополитических реалий вектор сотрудничества России с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
22:30
Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности

Протесты в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике находится под контролем властей. Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция страны заявляет, что документ предусматривает продажу России апартаментов в Абхазии, поэтому выступает против ратификации документа.
Борис Джонсон. Архивное фото
22:42
Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США

Формирование воинских соединений на Украине из сотрудников ТЦК

Временная следственная комиссия Верховной рады Украины предложила распустить территориальные центры комплектования (аналог российских военкоматов) и сформировать из них воинские соединения для участия в боевых действиях. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик. По ее словам, исходя из нынешней численности военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад.
Похороны украинского летчика - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
16:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

Закон об усыновлении

Законопроект, запрещающий усыновлять детей из России гражданами стран, где разрешена процедура смены пола, во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа во вторник. Также в Госдуме рассмотрели дополнения в шесть уже действующих законов, которые предусматривают запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола, отказа от деторождения.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
День знаний - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
10:06
Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку

Цены на молоко

Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко. К проверкам привлекут ФАС, Минсельхоз и Минпромторг, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. Оценку действиям производителей дадут с учетом особой социальной значимости молочной продукции. По выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
21:32
В России хотят добавить еще один новогодний выходной
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