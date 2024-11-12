https://crimea.ria.ru/20241112/boi-v-kurskoy-oblasti--aktualnye-dannye-minoborony-1141791723.html

Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны

Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Бои в Курской области – актуальные данные Минобороны

Российские войска в Курской области за прошедшие сутки отразили семь контратак ВСУ, общие потери противника превысили 300 военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T14:05

2024-11-12T14:05

2024-11-12T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки отразили семь контратак ВСУ, общие потери противника превысили 300 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Враг потерял до 90 человек убитыми и ранеными, а также танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Кроме того, подразделения группировки отразили семь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 26 населенных пунктов Курской области. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в свою очередь нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ и резервам в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31700 военнослужащих, 200 танков, 131 боевую машину пехоты, 110 бронетранспортеров и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и техникеАрмия России освободила населенный пункт Колесниковка под ХарьковомНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, россия, потери всу