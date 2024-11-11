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Новости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и технике

Новости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Новости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и технике

Российская армия разбила еще 1880 украинских боевиков в хоне спецоперации и уничтожила технику и вооружение, в том натовское. Об этом в понедельник сообщает... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T13:27

2024-11-11T13:27

2024-11-11T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российская армия разбила еще 1880 украинских боевиков в хоне спецоперации и уничтожила технику и вооружение, в том натовское. Об этом в понедельник сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки "Север" уничтожены 95 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и гаубица Д-30.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки. Потери противника - до 540 человек, боевая бронированная машина, два автомобиля, американская гаубицы М119 и британская L-119, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и два полевых склада с боеприпасами.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили восемь контратак, ликвидировали до 505 военнослужащих, танк, две американские боевые бронированные машины MaxxPro, два бронеавтомобиля "Казак", пять пикапов, гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля.В зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожены 65 военнослужащих и четыре автомобиля.Группировка войск "Запад" разбила до 530 в боевиков, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три польские самоходные артустановки Krab и одну британскую Braveheart, орудие Д-20 и гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус", два полевых склада с боеприпасами и, как сообщалось, освободила населенный пункт Колесниковка Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"В Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжаетсяНовости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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