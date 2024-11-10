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Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков
Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков
Российские военнослужащие за сутки на всех направлениях боевых действий в зоне СВО уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке БПЛА... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T13:41
2024-11-10T13:41
новости сво
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки на всех направлениях боевых действий в зоне СВО уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке БПЛА. Украинская армия потеряла до 1800 боевиков.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и пять единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах Купянска, Загрызово, Богуславки, Глушковки, Подолов, Петропавловки Харьковской области и поселка Терны в ДНР. Потери украинских боевиков - до 490 военнослужащих и девять единиц техники. Уничтожены три полевых склада боеприпасов."Южная" группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника. Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики.Потери противника на этом направлении составили до 640 военнослужащих, девять единиц техники и три склада боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, а также нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров.Потери ВСУ - до 460 военнослужащих и 12 единиц техники. Уничтожен также цех по производству БПЛА.Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям ВСУ в Раздольном, Зеленом Поле Донецкой Народной Республики и Темировке Запорожской области.Потери украинских боевиков составили до 105 военнослужащих и девять единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага в районах сел Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области.Потери ВСУ в результате составили до 50 военнослужащих и пять единиц техники, уничтожен склад боеприпасов.Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли удары по украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков

Армия России за сутки уничтожила шесть складов боеприпасов и до 1800 боевиков

13:41 10.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки на всех направлениях боевых действий в зоне СВО уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке БПЛА. Украинская армия потеряла до 1800 боевиков.
Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и пять единиц техники.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах Купянска, Загрызово, Богуславки, Глушковки, Подолов, Петропавловки Харьковской области и поселка Терны в ДНР. Потери украинских боевиков - до 490 военнослужащих и девять единиц техники. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника. Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики.
Потери противника на этом направлении составили до 640 военнослужащих, девять единиц техники и три склада боеприпасов.
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, а также нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров.
Потери ВСУ - до 460 военнослужащих и 12 единиц техники. Уничтожен также цех по производству БПЛА.
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям ВСУ в Раздольном, Зеленом Поле Донецкой Народной Республики и Темировке Запорожской области.
Потери украинских боевиков составили до 105 военнослужащих и девять единиц техники.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага в районах сел Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области.
Потери ВСУ в результате составили до 50 военнослужащих и пять единиц техники, уничтожен склад боеприпасов.
Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли удары по украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ.
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