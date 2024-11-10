https://crimea.ria.ru/20241110/novosti-svo-unichtozheno-shest-polevykh-skladov-i-do-1800-boevikov-1141742474.html

Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков

Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Новости СВО: уничтожено шесть полевых складов и до 1800 боевиков

Российские военнослужащие за сутки на всех направлениях боевых действий в зоне СВО уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке БПЛА... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T13:41

2024-11-10T13:41

2024-11-10T13:41

новости сво

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_fe583e25445ec5202736090666789a59.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки на всех направлениях боевых действий в зоне СВО уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке БПЛА. Украинская армия потеряла до 1800 боевиков.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и пять единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах Купянска, Загрызово, Богуславки, Глушковки, Подолов, Петропавловки Харьковской области и поселка Терны в ДНР. Потери украинских боевиков - до 490 военнослужащих и девять единиц техники. Уничтожены три полевых склада боеприпасов."Южная" группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника. Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики.Потери противника на этом направлении составили до 640 военнослужащих, девять единиц техники и три склада боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР, а также нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров.Потери ВСУ - до 460 военнослужащих и 12 единиц техники. Уничтожен также цех по производству БПЛА.Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям ВСУ в Раздольном, Зеленом Поле Донецкой Народной Республики и Темировке Запорожской области.Потери украинских боевиков составили до 105 военнослужащих и девять единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага в районах сел Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области.Потери ВСУ в результате составили до 50 военнослужащих и пять единиц техники, уничтожен склад боеприпасов.Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли удары по украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по аэродромам и объектам энергетики на Украине нанесли ВС РФВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны Удары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф