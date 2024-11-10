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Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов
Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов
Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T12:51
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министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеБоевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американецРоссийские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов

Российские войска ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

12:51 10.11.2024 (обновлено: 12:52 10.11.2024)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.
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