https://crimea.ria.ru/20241110/udary-po-ukraine-povrezhdeny-aerodromy-i-sklady-dronov-1141741914.html

Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов

Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Удары по Украине: повреждены аэродромы и склады дронов

Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T12:51

2024-11-10T12:51

2024-11-10T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия, а также ударные беспилотники нанесли поражение украинским военным аэродромам, местам хранения и запуска беспилотников, а также по объектам энергетики, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеБоевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американецРоссийские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости