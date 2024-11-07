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Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе

Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кременная балка в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:29

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кременная балка в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка.Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Антоновки и Максимовки в ДНР.На прошлой неделе российская армия освободила Вишневое и Кураховку в ДНР, Першотравневое и Кругляковку в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу