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Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе
Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кременная балка в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T12:17
2024-11-07T12:29
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кременная балка в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка.Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Антоновки и Максимовки в ДНР.На прошлой неделе российская армия освободила Вишневое и Кураховку в ДНР, Першотравневое и Кругляковку в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Российская армия освободила Кременную Балку в Донбассе

Российская армия взяла под контроль Кременную Балку в Донбассе

12:17 07.11.2024 (обновлено: 12:29 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кременная балка в ДНР. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка.
Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Антоновки и Максимовки в ДНР.
На прошлой неделе российская армия освободила Вишневое и Кураховку в ДНР, Першотравневое и Кругляковку в Харьковской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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