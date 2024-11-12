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Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов
Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов
Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) опытом, полученным Вооруженными силами РФ при проведении специальной военной операции на РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T13:00
2024-11-12T13:00
андрей белоусов
министерство обороны рф
россия
вооруженные силы россии
новости
снг
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) опытом, полученным Вооруженными силами РФ при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.Белоусов отметил, что в условиях новых геополитических реалий вектор сотрудничества России с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности.Глава Минобороны РФ констатировал, что коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность, стремясь сохранить роль гегемона. Поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства.В октябре этого года президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества отметил, что для РФ страны Содружества являются самими близкими соседями и стратегическими партнерами. Поэтому Москва настроена на всемерное укрепление сотрудничества в рамках объединения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктовКак западные страны могли предотвратить СВО
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РИА Новости Крым
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96
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андрей белоусов, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, новости, снг, безопасность
Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов

Россия делится полученным в ходе спецоперации опытом с партнерами по СНГ – Белоусов

13:00 12.11.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) опытом, полученным Вооруженными силами РФ при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.
"Многолетнее военное партнерство способствовало совершенствованию наших вооруженных сил. Созданы объединенные военные системы противовоздушной обороны, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, радиолокационного опознавания "Пароль" и другие. Осуществляем обмен опытом, в том числе полученным в ходе спецоперации на Украине", - сказал он.
Белоусов отметил, что в условиях новых геополитических реалий вектор сотрудничества России с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности.
Глава Минобороны РФ констатировал, что коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность, стремясь сохранить роль гегемона. Поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства.
В октябре этого года президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества отметил, что для РФ страны Содружества являются самими близкими соседями и стратегическими партнерами. Поэтому Москва настроена на всемерное укрепление сотрудничества в рамках объединения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФРоссияВооруженные силы РоссииНовостиСНГБезопасность
 
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