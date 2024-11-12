https://crimea.ria.ru/20241112/rossiya-delitsya-poluchennym-v-svo-opytom-s-partnerami-po-sng--belousov-1141788232.html

Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов

Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Россия делится полученным в СВО опытом с партнерами по СНГ – Белоусов

Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) опытом, полученным Вооруженными силами РФ при проведении специальной военной операции на РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T13:00

2024-11-12T13:00

2024-11-12T13:00

андрей белоусов

министерство обороны рф

россия

вооруженные силы россии

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снг

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Россия делится с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) опытом, полученным Вооруженными силами РФ при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.Белоусов отметил, что в условиях новых геополитических реалий вектор сотрудничества России с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности.Глава Минобороны РФ констатировал, что коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность, стремясь сохранить роль гегемона. Поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства.В октябре этого года президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества отметил, что для РФ страны Содружества являются самими близкими соседями и стратегическими партнерами. Поэтому Москва настроена на всемерное укрепление сотрудничества в рамках объединения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктовКак западные страны могли предотвратить СВО

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, новости, снг, безопасность