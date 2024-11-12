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Ультиматум Путину - в России ответили на угрозы кандидата в канцлеры ФРГ
Ультиматум Путину - в России ответили на угрозы кандидата в канцлеры ФРГ - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Ультиматум Путину - в России ответили на угрозы кандидата в канцлеры ФРГ
Выдвигать России ультиматумы, особенно со стороны Германии, не просто бесполезно, но и недальновидно. Конфликт рано или поздно закончится, а восстанавливать... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T11:47
2024-11-12T11:47
2024-11-12T11:47
крым
константин косачев
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Выдвигать России ультиматумы, особенно со стороны Германии, не просто бесполезно, но и недальновидно. Конфликт рано или поздно закончится, а восстанавливать отношения придется даже не с нуля, а с глубокого минуса. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.Так он прокомментировал слова кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, который заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть российскому руководству ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на удары по России переданным ВСУ оружием, а также поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он напомнил, что объявлять России экономическую войну и все глубже погружаться в боевые действия против нее в третьей стране - это собственный выбор германских политиков. Как результат - обвал и экономики ФРГ, и правящего кабинета. При этом, отметил Косачев, в самом германском обществе совсем другие настроения.По словам сенатора, антигерманские элиты ведут собственную страну к военному конфликту с ядерной державой, которая "ни разу не заявляла о стремлении к такому конфликту, не угрожала и не совершала враждебных действий по собственной инициативе". "Разговаривать с Россией на языке ультиматумов – особенно Германии – не просто бесполезно, но и недальновидно. Конфликт, в котором главным проигравшим уже стала Германия и Евросоюз, рано или поздно закончится. Разумеется, Россия никуда не денется, и никаких слепо прозападных лидеров тут – после такой "прививки" русофобией – не появится. А восстанавливать отношения придется даже не с нуля, а с глубокого минуса", - подчеркнул Косачев. Он также отметил, что сегодняшняя Германия "запомнится не культурными фестивалями, а "Леопардами" на русской земле, как и поколению 40-х гг. прошлого века". Ранее заявление Мерца прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, нынешние европейские лидеры стремятся загнать конфликт с Россией в необратимую фазу вопреки пожеланиям своих собственных народов. Плохой сценарий остается самым вероятным, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную проблему в отношениях России и ЕвропыКак западные страны могли предотвратить СВОМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине
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крым, константин косачев, мнения, россия, германия, политика, нато
Ультиматум Путину - в России ответили на угрозы кандидата в канцлеры ФРГ
В Совфеде ответили на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Мерца об ультиматуме России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Выдвигать России ультиматумы, особенно со стороны Германии, не просто бесполезно, но и недальновидно. Конфликт рано или поздно закончится, а восстанавливать отношения придется даже не с нуля, а с глубокого минуса. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.
Так он прокомментировал слова кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, который заявил, что в случае избрания он готов выдвинуть российскому руководству ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на удары по России переданным ВСУ оружием, а также поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
""Разрешение" на применение Taurus означает прямое участие немецких военных, то есть все более глубокое вовлечение Германии в конфликт на Украине. Оно носит, как принято говорить на Западе, незаконный, неспровоцированный и необоснованный характер", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что объявлять России экономическую войну и все глубже погружаться в боевые действия против нее в третьей стране - это собственный выбор германских политиков. Как результат - обвал и экономики ФРГ, и правящего кабинета. При этом, отметил Косачев, в самом германском обществе совсем другие настроения.
По словам сенатора, антигерманские элиты ведут собственную страну к военному конфликту с ядерной державой, которая "ни разу не заявляла о стремлении к такому конфликту, не угрожала и не совершала враждебных действий по собственной инициативе".
"Разговаривать с Россией на языке ультиматумов – особенно Германии – не просто бесполезно, но и недальновидно. Конфликт, в котором главным проигравшим уже стала Германия и Евросоюз, рано или поздно закончится. Разумеется, Россия никуда не денется, и никаких слепо прозападных лидеров тут – после такой "прививки" русофобией – не появится. А восстанавливать отношения придется даже не с нуля, а с глубокого минуса", - подчеркнул Косачев.
Он также отметил, что сегодняшняя Германия "запомнится не культурными фестивалями, а "Леопардами" на русской земле, как и поколению 40-х гг. прошлого века".
Ранее заявление Мерца прокомментировал
зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, нынешние европейские лидеры стремятся загнать конфликт с Россией в необратимую фазу вопреки пожеланиям своих собственных народов. Плохой сценарий остается самым вероятным, считает он.
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