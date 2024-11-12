Коммунальщики Симферополя будут работать зимой по специальным графикам
Коммунальные службы Симферополя обеспечены техникой и готовы к зиме
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваЗима в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя подготовлены к работе в осенне-зимний период, сообщил глава города Михаил Афанасьев.
"Техники, материала и личного состава достаточно. Для бесперебойной работы в осенне-зимний период предусмотрена работа 32 человек в ночное время и 16 человек в дневное время по специально разработанным графикам работы", – написал он в своем Telеgram-канале.
По словам главы города, также в Симферополе продолжается установка 250 боксов с реагентами для обработки дорог при гололедице, они будут расположены на остановках общественного транспорта и в оживленных местах.
"Зимнее содержание осуществляется по 9 маршрутам во взаимодействии с ЕДДС, МЧС, Госавтоинспекцией и крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", – добавил мэр.
Глава города отметил, что организация функционирования коммунальных служб в зимний период стоит на его личном контроле.
Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.
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