https://crimea.ria.ru/20241112/kommunalschiki-simferopolya-budut-rabotat-zimoy-po-spetsialnym-grafikam-1141795552.html

Коммунальщики Симферополя будут работать зимой по специальным графикам

Коммунальщики Симферополя будут работать зимой по специальным графикам - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Коммунальщики Симферополя будут работать зимой по специальным графикам

Коммунальные службы Симферополя подготовлены к работе в осенне-зимний период, сообщил глава города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 12.11.2024

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симферополь

михаил афанасьев

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя подготовлены к работе в осенне-зимний период, сообщил глава города Михаил Афанасьев.По словам главы города, также в Симферополе продолжается установка 250 боксов с реагентами для обработки дорог при гололедице, они будут расположены на остановках общественного транспорта и в оживленных местах.Глава города отметил, что организация функционирования коммунальных служб в зимний период стоит на его личном контроле.Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируютВласти недовольны качеством работы коммунальных служб в ЕвпаторииВ Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт

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2024

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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, крым, жкх