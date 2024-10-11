https://crimea.ria.ru/20241011/v-krymu-vyrastet-razmer-vznosa-na-kapitalnyy-remont-1141024124.html

В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт

В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт - РИА Новости Крым, 11.10.2024

В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт

В Крыму размер взноса на капитальный ремонт изменится в следующем году и составит 10 рублей за один квадратный метр площади. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T18:31

2024-10-11T18:31

2024-10-11T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму размер взноса на капитальный ремонт изменится в следующем году и составит 10 рублей за один квадратный метр площади. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.В 2024 году размер взноса составляет 8,14 руб. за 1 кв. м, а годом раньше было – 7, 21 руб..По словам начальника управления жилищного хозяйства минЖКХ республики Татьяны Гореловой, в этом году в Крыму будет отремонтировано 882 многоквартирных дома, в рамках капитального ремонта будет выполнено 1390 работ. При этом даже если собственники самостоятельно решили провести локальный косметический ремонт за свой счет, это не освобождает их от уплаты взносов на капитальный ремонт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусахСписание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в КрымуКрымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно

https://crimea.ria.ru/20241001/v-krymu-ustanovyat-spravedlivye-tarify-na-uborku-podezdov-i-dvorov-1140767333.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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