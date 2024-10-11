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В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт
В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт - РИА Новости Крым, 11.10.2024
В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт
В Крыму размер взноса на капитальный ремонт изменится в следующем году и составит 10 рублей за один квадратный метр площади. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T18:31
2024-10-11T18:31
капремонт
капремонт многоквартирных домов
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму размер взноса на капитальный ремонт изменится в следующем году и составит 10 рублей за один квадратный метр площади. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.В 2024 году размер взноса составляет 8,14 руб. за 1 кв. м, а годом раньше было – 7, 21 руб..По словам начальника управления жилищного хозяйства минЖКХ республики Татьяны Гореловой, в этом году в Крыму будет отремонтировано 882 многоквартирных дома, в рамках капитального ремонта будет выполнено 1390 работ. При этом даже если собственники самостоятельно решили провести локальный косметический ремонт за свой счет, это не освобождает их от уплаты взносов на капитальный ремонт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусахСписание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в КрымуКрымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительно
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капремонт, капремонт многоквартирных домов, жкх крыма и севастополя, новости крыма, минжкх крыма, крым
В Крыму вырастет размер взноса на капитальный ремонт

В Крыму изменится размер взноса на капитальный ремонт в 2025 году

18:31 11.10.2024
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаКапремонт многоквартирных домов
Капремонт многоквартирных домов
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму размер взноса на капитальный ремонт изменится в следующем году и составит 10 рублей за один квадратный метр площади. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
"В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2024 №578 минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в 2025 году составит 10 руб. за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
В 2024 году размер взноса составляет 8,14 руб. за 1 кв. м, а годом раньше было – 7, 21 руб..
По словам начальника управления жилищного хозяйства минЖКХ республики Татьяны Гореловой, в этом году в Крыму будет отремонтировано 882 многоквартирных дома, в рамках капитального ремонта будет выполнено 1390 работ. При этом даже если собственники самостоятельно решили провести локальный косметический ремонт за свой счет, это не освобождает их от уплаты взносов на капитальный ремонт.
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