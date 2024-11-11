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Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют

Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют

С началом отопительного сезона в Крыму регулярно поступают жалобы от потребителей, только на минувшей неделе их число сократилось. В каких муниципальных... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T13:34

2024-11-11T13:34

2024-11-11T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. С началом отопительного сезона в Крыму регулярно поступают жалобы от потребителей, только на минувшей неделе их число сократилось. В каких муниципальных образованиях возникло больше всего проблем, как их решают и будет ли компенсация за отсутствие отопления, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители коммунальных структур.Аварии в отопительный сезонГости пресс-центра сообщили, что в этом году на горячую линию аварийно-диспетчерской службы больше всего жалоб поступало из Керчи, точечно из Симферополя, Евпатории и других районов республики."Во время запуска отопления каждый год количество обращений на горячую линию примерно схоже, меняются только муниципальные образования. В этом году нас очень сильно поразила Керчь – большое количество обращений по проблемам с отоплением, которые устранялись больше недели", – рассказал член штаба исполкома Общественного народного фронта Олег Бышук.Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко сообщил, что серьезная ситуация возникла при начале отопительного сезона в Симферополе, когда без отопления остались жители 113 домов.По его словам, в специальных оперативных журналах фиксируется, какие потребители были временно ограничены в услугах теплоснабжения."По итогу отопительного сезона по всем гражданам, кто по тем или иным техническим причинам не получил услуг, будет выполнен перерасчет в целях уменьшения оплаты за услуги по теплоснабжению", - заверил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго".Решение проблем с отоплением в КрымуДля того, чтобы снизить и предотвратить количество аварийных ситуаций во время отопительного сезона в Крыму, по словам Дмитрия Прилипко, коммунальщики заменили порядка 17 км труб. На следующий год планы несколько больше. Уже сейчас проходят все необходимые процедуры по закупке материалов, чтобы иметь складской запас. Он также при необходимости будет являться и аварийным.Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" также обратил внимание, что в апреле, по окончанию текущего отопительного сезона, будут уточнены все планы работ по замене сетей. Если на котельной, по его словам, всегда есть резервный котел, резервный насос, то по сетям такой функции технически не предусмотрено.Член штаба исполкома ОНФ Олег Бышук считает, что для решения проблем, возникающих в период отопительного сезона, необходимо усилить контроль совместной подготовки к нему всего комплекса: начиная от котельной, заканчивая многоквартирным домом.На сегодня в работу запущены все котельные в Крыму. При возникновении локальных ситуаций необходимо обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу с заявлением по телефону - 8-800-506-00-22.В октябре прокуратура Крыма начала проверку по факту того, что часть симферопольцев и ряд образовательных учреждений Симферополя остались без отопления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплениемВ Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезонаУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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