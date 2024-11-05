https://crimea.ria.ru/20241105/v-krymu-teplo--v-sotsobektakh-i-domakh-ustranili-problemy-s-otopleniem-1141633439.html

В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением

В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением

Во всех социальных объектах и многоквартирных домах Крыма заработало центральное отопление. Произведена пробная топка, в ходе которой выявлены и почти полностью РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T21:19

2024-11-05T21:19

2024-11-05T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Во всех социальных объектах и многоквартирных домах Крыма заработало центральное отопление. Произведена пробная топка, в ходе которой выявлены и почти полностью устранены все проблемы, рассказал РИА Новости Крым директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.В Симферополе основное количество жалоб связано с работой ведомственной котельной депо пассажирской станции "Симферополь", отметил Анатолий Петров. Все оборудование здесь уже выработало свой срок, на данный момент решается вопрос о замене котельной.В начале отопительного сезона во всех городах проведена пробная топка. Все проблемные участки почти полностью отремонтированы. При этом нормативной для жилых домов считается температура не ниже 18 градусов, подчеркнул Анатолий Петров.В Крыму заработала ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. По словам Петрова, за день "ЖКХ-контроль" получает не менее 25 обращений от крымчан. Треть из них связана с отсутствием точной информации от аварийно-диспетчерской службы о том, когда будет решена та или иная проблема.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизили тарифы на газТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома Какая будет зима 2024-2025 в Крыму

https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-nachala-rabotu-goryachaya-liniya-po-zapusku-otopitelnogo-sezona-1141276539.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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