Рейтинг@Mail.ru
В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241105/v-krymu-teplo--v-sotsobektakh-i-domakh-ustranili-problemy-s-otopleniem-1141633439.html
В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением
В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением
Во всех социальных объектах и многоквартирных домах Крыма заработало центральное отопление. Произведена пробная топка, в ходе которой выявлены и почти полностью РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T21:19
2024-11-05T21:19
эксклюзивы риа новости крым
крым
симферополь
феодосия
керчь
жкх
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
городская среда
анатолий петров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110113/45/1101134556_0:271:1370:1042_1920x0_80_0_0_24a8862e5f68f75e70b50c50664bcfa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Во всех социальных объектах и многоквартирных домах Крыма заработало центральное отопление. Произведена пробная топка, в ходе которой выявлены и почти полностью устранены все проблемы, рассказал РИА Новости Крым директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.В Симферополе основное количество жалоб связано с работой ведомственной котельной депо пассажирской станции "Симферополь", отметил Анатолий Петров. Все оборудование здесь уже выработало свой срок, на данный момент решается вопрос о замене котельной.В начале отопительного сезона во всех городах проведена пробная топка. Все проблемные участки почти полностью отремонтированы. При этом нормативной для жилых домов считается температура не ниже 18 градусов, подчеркнул Анатолий Петров.В Крыму заработала ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. По словам Петрова, за день "ЖКХ-контроль" получает не менее 25 обращений от крымчан. Треть из них связана с отсутствием точной информации от аварийно-диспетчерской службы о том, когда будет решена та или иная проблема.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе снизили тарифы на газТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома Какая будет зима 2024-2025 в Крыму
https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-nachala-rabotu-goryachaya-liniya-po-zapusku-otopitelnogo-sezona-1141276539.html
крым
симферополь
феодосия
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110113/45/1101134556_0:143:1370:1171_1920x0_80_0_0_b4660ae9ca20f74620071fd93c5b4188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, феодосия, керчь, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", городская среда, анатолий петров, отопительный сезон в крыму, отопление, отопительный сезон, новости крыма
В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением

В Крыму отопление наладили во всех социальных объектах и жилых домах – Петров

21:19 05.11.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота теплоэлектростанции
Работа теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Во всех социальных объектах и многоквартирных домах Крыма заработало центральное отопление. Произведена пробная топка, в ходе которой выявлены и почти полностью устранены все проблемы, рассказал РИА Новости Крым директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.
"Есть небольшие моменты, жалобы к нам на горячую линию поступают из Керчи, есть некоторые по Симферополю, немного по Феодосии. Но в основном все аварийные ситуации уже устранены", - заверил он.
В Симферополе основное количество жалоб связано с работой ведомственной котельной депо пассажирской станции "Симферополь", отметил Анатолий Петров. Все оборудование здесь уже выработало свой срок, на данный момент решается вопрос о замене котельной.
"Ведомственная котельная уже дышит на ладан, подлежит выводу из эксплуатации. Она отапливает несколько многоквартирных домов, но работает с перебоями. Вместо нее планируется построить новую, уже есть проект", - рассказал Петров.
В начале отопительного сезона во всех городах проведена пробная топка. Все проблемные участки почти полностью отремонтированы. При этом нормативной для жилых домов считается температура не ниже 18 градусов, подчеркнул Анатолий Петров.
В Крыму заработала ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. По словам Петрова, за день "ЖКХ-контроль" получает не менее 25 обращений от крымчан. Треть из них связана с отсутствием точной информации от аварийно-диспетчерской службы о том, когда будет решена та или иная проблема.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе снизили тарифы на газ
Теплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
Какая будет зима 2024-2025 в Крыму
Отопление - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
22 октября, 20:12Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму начала работу горячая линия по запуску отопительного сезона
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСимферопольФеодосияКерчьЖКХЖКХ Крыма и СевастополяАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"Городская средаАнатолий ПетровОтопительный сезон в КрымуОтоплениеОтопительный сезонНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:14Главное за день: 5 ноября
21:52Почти 73 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела
21:37Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов
21:19В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением
21:04В Крыму сироте отказывают в предоставлении жилья
20:51В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
20:29Крымский мост открыт
20:29В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
20:25Угрозу баллистики в Севастополе отменили
20:25На Крымском мосту перекрыто движение
20:19Ракетную тревогу по баллистике объявили в Севастополе
20:13Первый женский в Крыму: Топловскому монастырю исполнилось 160 лет
19:58Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений
19:36В Москву прибыли эвакуированные из Ливана россияне
19:17Швеция передаст Украине два корабля береговой охраны и противогазы
19:01Аксенов поручил увеличить площадь зеленых насаждений в Крыму
18:49Был истинным патриотом: в Бахчисарае простились участником спецоперации
18:37Какая будет зима 2024-2025 в Крыму
18:25В Севастополе модернизируют ТЭЦ
18:13ВСУ ударили по Шебекино кассетными боеприпасами
Лента новостейМолния