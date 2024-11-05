В Крыму тепло – в соцобъектах и домах устранили проблемы с отоплением
В Крыму отопление наладили во всех социальных объектах и жилых домах – Петров
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Во всех социальных объектах и многоквартирных домах Крыма заработало центральное отопление. Произведена пробная топка, в ходе которой выявлены и почти полностью устранены все проблемы, рассказал РИА Новости Крым директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров.
"Есть небольшие моменты, жалобы к нам на горячую линию поступают из Керчи, есть некоторые по Симферополю, немного по Феодосии. Но в основном все аварийные ситуации уже устранены", - заверил он.
В Симферополе основное количество жалоб связано с работой ведомственной котельной депо пассажирской станции "Симферополь", отметил Анатолий Петров. Все оборудование здесь уже выработало свой срок, на данный момент решается вопрос о замене котельной.
"Ведомственная котельная уже дышит на ладан, подлежит выводу из эксплуатации. Она отапливает несколько многоквартирных домов, но работает с перебоями. Вместо нее планируется построить новую, уже есть проект", - рассказал Петров.
В начале отопительного сезона во всех городах проведена пробная топка. Все проблемные участки почти полностью отремонтированы. При этом нормативной для жилых домов считается температура не ниже 18 градусов, подчеркнул Анатолий Петров.
В Крыму заработала ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона, куда можно обратиться и сообщить о проблеме. По словам Петрова, за день "ЖКХ-контроль" получает не менее 25 обращений от крымчан. Треть из них связана с отсутствием точной информации от аварийно-диспетчерской службы о том, когда будет решена та или иная проблема.
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