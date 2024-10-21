https://crimea.ria.ru/20241021/teplyy-fasad-i-vozrozhdennaya-lepnina-kak-v-simferopole-remontiruyut-doma-1141239268.html

Теплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома

Теплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Теплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома

В Симферополе ведется капремонт дома на улице Набережной. Работы ведутся уже около четырех месяцев и к концу ноября будут закончены – раньше срока контракта. Об РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T15:18

2024-10-21T15:18

2024-10-21T16:43

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе ведется капремонт дома на улице Набережной. Работы ведутся уже около четырех месяцев и к концу ноября будут закончены – раньше срока контракта. Об этом рассказал журналистам замдиректора по строительству подрядной организации ООО "КапРемСтрой" Владислав Митюченко.Бригада делится на две части: с лицевой стороны здания работают реставраторы - их семеро, а сзади бригада фасадчиков занимается утеплением дома – его торцов и задней части. Дом с историческим обликомРабочие восстанавливают лепнину, делали даже 3-D моделирование - выливали элементы гипса, реставрируют аварийные балконы, меняют в подъездах окна и двери. Все мастера местные, на работу выходят в дни, когда нет дождя."Очень мне нравится, что они сохраняют исторический облик нашего дома, построенного еще в 1936 году. В послевоенное время его привели в порядок, чтобы можно было жить, а потом о нем забыли, с 60-х годов он не ремонтировался, рассыпался", - рассказывает Леонид Аносов – полковник в отставке, председатель совета дома.В доме 40 квартир, несколько жильцов были злостными неплательщиками взносов за капремонт, но потом и с ними удалось договориться. Проводили собрания, тех, кто не платит, лишали права голоса, объясняет Аносов.Сколько домов в Симферополе отремонтируют по программе капремонтаПо информации Фонда капитального ремонта, в рамках программы в Симферополе отремонтируют больше ста многоквартирных домов. Работы проходят по региональной программе, общий объем финансирования составит 972 миллиона рублей.В планах на текущий год провести 228 видов работ по капитальному ремонту в 103 домах города. Планируется заменить больше 170 лифтов, отремонтировать 34 крыши, фасады, внутридомовые инженерные сети и выполнить ряд других работ, уточнили в профильной пресс-службе.В Крыму размер взноса на капитальный ремонт изменится в следующем году и составит 10 рублей за один квадратный метр площади. Комментируя этот факт, Петров сказал: "У нас не повышение, просто каждый год до 1 октября субъект должен принять решение и установить цену на следующий год".Для сравнения, в Севастополе взносы за капремонт 15 рублей, в Москве – 25 рублей, уточнил собеседник."У нас в основном нагрузка идет за счет бюджета: на 1 рубль - три рубля добавляет бюджет", - пояснил Петров.В 2024 году размер взноса за капремонт составляет 8,14 руб. за 1 кв. м, а годом раньше было – 7, 21 руб.По словам начальника управления жилищного хозяйства минЖКХ республики Татьяны Гореловой, в этом году в Крыму будет отремонтировано 882 многоквартирных дома, в рамках капитального ремонта будет выполнено 1390 работ. При этом даже если собственники самостоятельно решили провести локальный косметический ремонт за свой счет, это не освобождает их от уплаты взносов на капитальный ремонт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали за капремонт 400 миллионов: долги взыщут принудительноСписание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в КрымуВ Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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