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В России появятся карбоновые полигоны - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В России появятся карбоновые полигоны
В России появятся карбоновые полигоны - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В России появятся карбоновые полигоны
На территории России будут создавать карбоновые полигоны для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Об этом шла речь в рамках 29-й... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T23:20
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россия
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории России будут создавать карбоновые полигоны для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Об этом шла речь в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, который состоялся в День российской науки в национальном павильоне России, сообщает пресс-служба благотворительного Фонда Андрея Мельниченко.Также участники мероприятия обсудили итоги реализации первого этапа инновационного проекта государственного значения "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" (ВИП ГЗ), а также роль научных данных для реализации эффективных климатических проектов."ВИП ГЗ – это пример эффективных государственных инвестиций, которые позволят российской экономике сэкономить около 4,5 триллиона рублей при общей стоимости проекта в 13 миллиардов рублей", – сказано в сообщении.Организаторами мероприятия выступило министерство науки и высшего образования Российской Федерации при участии Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по климатической политике и углеродному регулированию. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя комитета Сергей Твердохлеб и ответственный секретарь комитета Иван Жидких.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климатаУченые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферойТри вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
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РИА Новости Крым
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новости, россия, климат, наука и технологии, оон
В России появятся карбоновые полигоны

Карбоновые полигоны будут создавать на территории России

23:20 12.11.2024
 
© Пресс-служба Фонда МельниченкоКонференция Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата
Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата
© Пресс-служба Фонда Мельниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории России будут создавать карбоновые полигоны для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Об этом шла речь в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, который состоялся в День российской науки в национальном павильоне России, сообщает пресс-служба благотворительного Фонда Андрея Мельниченко.

"Развитие проекта становится возможным, в том числе, благодаря поддержке индустриальных партнеров. Фонд Мельниченко, в частности, участвует в реализации проекта Карбонового полигона "Геленджик", оператором которого является Институт океанологии Российской академии наук", – сказано в сообщении.

Также участники мероприятия обсудили итоги реализации первого этапа инновационного проекта государственного значения "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" (ВИП ГЗ), а также роль научных данных для реализации эффективных климатических проектов.
"ВИП ГЗ – это пример эффективных государственных инвестиций, которые позволят российской экономике сэкономить около 4,5 триллиона рублей при общей стоимости проекта в 13 миллиардов рублей", – сказано в сообщении.
Организаторами мероприятия выступило министерство науки и высшего образования Российской Федерации при участии Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по климатической политике и углеродному регулированию. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя комитета Сергей Твердохлеб и ответственный секретарь комитета Иван Жидких.
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