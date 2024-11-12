https://crimea.ria.ru/20241112/v-rossii-poyavyatsya-karbonovye-poligony-1141808257.html

В России появятся карбоновые полигоны

В России появятся карбоновые полигоны - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В России появятся карбоновые полигоны

На территории России будут создавать карбоновые полигоны для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Об этом шла речь в рамках 29-й... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T23:20

2024-11-12T23:20

2024-11-12T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории России будут создавать карбоновые полигоны для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Об этом шла речь в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, который состоялся в День российской науки в национальном павильоне России, сообщает пресс-служба благотворительного Фонда Андрея Мельниченко.Также участники мероприятия обсудили итоги реализации первого этапа инновационного проекта государственного значения "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" (ВИП ГЗ), а также роль научных данных для реализации эффективных климатических проектов."ВИП ГЗ – это пример эффективных государственных инвестиций, которые позволят российской экономике сэкономить около 4,5 триллиона рублей при общей стоимости проекта в 13 миллиардов рублей", – сказано в сообщении.Организаторами мероприятия выступило министерство науки и высшего образования Российской Федерации при участии Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по климатической политике и углеродному регулированию. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя комитета Сергей Твердохлеб и ответственный секретарь комитета Иван Жидких.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климатаУченые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферойТри вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025

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