https://crimea.ria.ru/20221223/uchenye-nazvali-regiony-kryma-s-samoy-zagryaznennoy-atmosferoy-1126103118.html

Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой

Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой

Экологическая ситуация в Крыму в целом удовлетворительная, но сильно отличается в зависимости от региона, хуже всего ситуация складывается на севере республики, РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T20:20

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2022-12-23T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Экологическая ситуация в Крыму в целом удовлетворительная, но сильно отличается в зависимости от региона, хуже всего ситуация складывается на севере республики, где расположены промышленные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на заведующую кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяну Бобра.Мониторинг в регионахПо слова эксперта, результаты оценок часто отличаются из-за методов и предметов исследования. Так, при изучении загрязнения природных сред удовлетворительные результаты ученые получают в Бахчисарайском, Белогорском, Черноморском районах, Восточном Южнобережье и в Сакско-Евпаторийской зоне. А вот на территориях промышленного севера Крыма складывается напряженная картина.Сделать воздух Крыма чищеКоличество выбросов углекислого газа тоже ежегодно увеличивается. Это мировая проблема и Крым не стал исключением. По мнению ученых, масштаб бедствия можно уменьшить с помощью так называемых карбоновых полигонов. В Крыму это горные лесные зоны. Однако с изменением климата и из-за действий человека, леса становятся все уязвимее.В этой связи она предлагает повышать эффективность зашиты горных лесов и создавать искусственные карбоновые полигоны. Например, высаживать на территории Крыма быстрорастущие лиственные породы деревьев.Ранее ученые оценили состояние воздуха в Симферополе. Главным источником загрязнения в столице Крыма остается автотранспорт, уровень вредных веществ в атмосфере города превышен. Читайте также на РИА Новости Крым:Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кфу (крымский федеральный университет), экология, общество, новости, новости крыма