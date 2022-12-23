https://crimea.ria.ru/20221223/uchenye-nazvali-regiony-kryma-s-samoy-zagryaznennoy-atmosferoy-1126103118.html
Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой
Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой
Экологическая ситуация в Крыму в целом удовлетворительная, но сильно отличается в зависимости от региона, хуже всего ситуация складывается на севере республики, РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T20:20
2022-12-23T20:20
2022-12-23T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Экологическая ситуация в Крыму в целом удовлетворительная, но сильно отличается в зависимости от региона, хуже всего ситуация складывается на севере республики, где расположены промышленные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на заведующую кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяну Бобра.Мониторинг в регионахПо слова эксперта, результаты оценок часто отличаются из-за методов и предметов исследования. Так, при изучении загрязнения природных сред удовлетворительные результаты ученые получают в Бахчисарайском, Белогорском, Черноморском районах, Восточном Южнобережье и в Сакско-Евпаторийской зоне. А вот на территориях промышленного севера Крыма складывается напряженная картина.Сделать воздух Крыма чищеКоличество выбросов углекислого газа тоже ежегодно увеличивается. Это мировая проблема и Крым не стал исключением. По мнению ученых, масштаб бедствия можно уменьшить с помощью так называемых карбоновых полигонов. В Крыму это горные лесные зоны. Однако с изменением климата и из-за действий человека, леса становятся все уязвимее.В этой связи она предлагает повышать эффективность зашиты горных лесов и создавать искусственные карбоновые полигоны. Например, высаживать на территории Крыма быстрорастущие лиственные породы деревьев.Ранее ученые оценили состояние воздуха в Симферополе. Главным источником загрязнения в столице Крыма остается автотранспорт, уровень вредных веществ в атмосфере города превышен. Читайте также на РИА Новости Крым:Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, кфу (крымский федеральный университет), экология, общество, новости, новости крыма
Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой
Эксперты КФУ оценили экологическую ситуацию в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Экологическая ситуация в Крыму в целом удовлетворительная, но сильно отличается в зависимости от региона, хуже всего ситуация складывается на севере республики, где расположены промышленные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета со ссылкой на заведующую кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Татьяну Бобра.
Мониторинг в регионах
По слова эксперта, результаты оценок часто отличаются из-за методов и предметов исследования. Так, при изучении загрязнения природных сред удовлетворительные результаты ученые получают в Бахчисарайском, Белогорском, Черноморском районах, Восточном Южнобережье и в Сакско-Евпаторийской зоне. А вот на территориях промышленного севера Крыма складывается напряженная картина.
"В поселке Ленино оценку экологической ситуации существенно понижает наличие на территории необорудованного полигона твердых коммунальных отходов, который уже много лет выступает источником экологической опасности", – привела пример Татьяна Бобра.
Сделать воздух Крыма чище
Количество выбросов углекислого газа тоже ежегодно увеличивается. Это мировая проблема и Крым не стал исключением. По мнению ученых, масштаб бедствия можно уменьшить с помощью так называемых карбоновых полигонов. В Крыму это горные лесные зоны. Однако с изменением климата и из-за действий человека, леса становятся все уязвимее.
"Если продолжать лесонасаждение в степном Крыму, да еще и на мало продуктивных землях, желаемого экологического эффекта мы не получим", – убеждена эколог.
В этой связи она предлагает повышать эффективность зашиты горных лесов и создавать искусственные карбоновые полигоны. Например, высаживать на территории Крыма быстрорастущие лиственные породы деревьев.
Ранее ученые оценили состояние воздуха в Симферополе
. Главным источником загрязнения в столице Крыма остается автотранспорт, уровень вредных веществ в атмосфере города превышен.
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