https://crimea.ria.ru/20241113/armiya-rossii-osvobodila-rovnopol-v-dnr-1141820369.html

Армия России освободила Ровнополь в ДНР

Армия России освободила Ровнополь в ДНР - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Армия России освободила Ровнополь в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Ровнополь на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T12:09

2024-11-13T12:09

2024-11-13T12:28

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Ровнополь на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле.Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны. ВСУ потеряли 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции.11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиНовости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и техникеНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости сво, новости