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Армия России освободила Ровнополь в ДНР - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Армия России освободила Ровнополь в ДНР
Армия России освободила Ровнополь в ДНР - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Армия России освободила Ровнополь в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Ровнополь на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T12:09
2024-11-13T12:28
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Ровнополь на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле.Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны. ВСУ потеряли 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции.11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиНовости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и техникеНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости сво, новости
Армия России освободила Ровнополь в ДНР

Российская армия освободила Ровнополь на юге ДНР - Минобороны

12:09 13.11.2024 (обновлено: 12:28 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Разведчики батальона Мантикора группировки Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Ровнополь на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле.
Отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны. ВСУ потеряли 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции.
11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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