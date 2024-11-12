https://crimea.ria.ru/20241112/nalog-na-pokhorony-khotyat-vvesti-na-ukraine-1141784430.html

Налог на похороны хотят ввести на Украине

Налог на похороны хотят ввести на Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Налог на похороны хотят ввести на Украине

Похороны на Украине могут подорожать, депутаты Верховной рады предлагают ввести налог на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Соответствующий РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T10:59

2024-11-12T10:59

2024-11-12T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Похороны на Украине могут подорожать, депутаты Верховной рады предлагают ввести налог на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения поставщиков ритуальных услуг" размещен на сайте законодательного органа.Кроме того, депутаты предлагают отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.Это решение украинские законодатели объясняют необходимостью введения возможности функционирования кладбищ, крематориев и колумбариев частной формы собственности."Принятие законопроекта улучшит качество предоставления ритуальных услуг благодаря положительному влиянию конкуренции в качестве стимула инвестировать в эффективность, качество, сервис и инновации", - пояснили авторы законопроекта.В начале ноября на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ветировать законопроект о повышении налогов на Украине, автором документа выступает украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", который предусматривает увеличение поступлений средств в госбюджет. Как заявлял 10 октября депутат Ярослав Железняк, парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал Зеленскому на подпись. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.По мнению автора петиции, решение о повышении налогов будет иметь катастрофические последствия: приведет к существенному снижению доходов граждан страны, а также к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободыЗеленского просят наложить вето на проект об увеличении налоговМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, в мире, общество, ндс, налоги, новости