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Налог на похороны хотят ввести на Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Налог на похороны хотят ввести на Украине
Налог на похороны хотят ввести на Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Налог на похороны хотят ввести на Украине
Похороны на Украине могут подорожать, депутаты Верховной рады предлагают ввести налог на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Соответствующий РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T10:59
2024-11-12T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Похороны на Украине могут подорожать, депутаты Верховной рады предлагают ввести налог на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения поставщиков ритуальных услуг" размещен на сайте законодательного органа.Кроме того, депутаты предлагают отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.Это решение украинские законодатели объясняют необходимостью введения возможности функционирования кладбищ, крематориев и колумбариев частной формы собственности."Принятие законопроекта улучшит качество предоставления ритуальных услуг благодаря положительному влиянию конкуренции в качестве стимула инвестировать в эффективность, качество, сервис и инновации", - пояснили авторы законопроекта.В начале ноября на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ветировать законопроект о повышении налогов на Украине, автором документа выступает украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", который предусматривает увеличение поступлений средств в госбюджет. Как заявлял 10 октября депутат Ярослав Железняк, парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал Зеленскому на подпись. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.По мнению автора петиции, решение о повышении налогов будет иметь катастрофические последствия: приведет к существенному снижению доходов граждан страны, а также к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сбор дров без документов на Украине грозит до 10 лет лишения свободыЗеленского просят наложить вето на проект об увеличении налоговМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, в мире, общество, ндс, налоги, новости
Налог на похороны хотят ввести на Украине

В Верховной раде Украины предлагают ввести НДС на ритуальные услуги

10:59 12.11.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Похороны на Украине могут подорожать, депутаты Верховной рады предлагают ввести налог на добавленную стоимость для поставщиков ритуальных услуг. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения поставщиков ритуальных услуг" размещен на сайте законодательного органа.
"Предлагается исключить нормы, предусматривающие освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по поставке услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, депутаты предлагают отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применять упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
Это решение украинские законодатели объясняют необходимостью введения возможности функционирования кладбищ, крематориев и колумбариев частной формы собственности.
"Принятие законопроекта улучшит качество предоставления ритуальных услуг благодаря положительному влиянию конкуренции в качестве стимула инвестировать в эффективность, качество, сервис и инновации", - пояснили авторы законопроекта.
В начале ноября на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ветировать законопроект о повышении налогов на Украине, автором документа выступает украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", который предусматривает увеличение поступлений средств в госбюджет. Как заявлял 10 октября депутат Ярослав Железняк, парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал Зеленскому на подпись. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
По мнению автора петиции, решение о повышении налогов будет иметь катастрофические последствия: приведет к существенному снижению доходов граждан страны, а также к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.
* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФ
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